¿å¥À¥¦¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×Íýº»¢ªÍýÆà¢ªÍý²Ö¤Á¤ã¤ó¡¢Ä¹Âµ¤òÃå¤»¤¿¤¤¤Û¤É¤ÎÏª½Ð¡ª¿¹»³Ì¤Í£¡Ö½µ¥×¥ì¡×
¡¡TBS·Ï¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤Ç¡¢100Ç¯Á°¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¡ÖÍý²Ö¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿½÷Í¥¡¦¿¹»³Ì¤Í£(25)¤¬¡¢22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤¡×ºÇ¿·¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÅÅÄ¤â¤Ä¤¤¤Ä¤¤ÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¡Ä¾®°Ëâ¤á
¡¡Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖMy Dear Girl¡×¤â¥¢¥Ôー¥ë¡£2026Ç¯1·î12Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò½é¤á¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡Ö¥×ー¥ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¿¹»³¤Ï¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤Ç¡¢Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡ÖÍýº»¡×¡¢Âè3ÃÆ¤Ç¤Ï¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¡ÖÍýÆà¡×¤È¤·¤Æ½õ¼êÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÇÄÅÅÄ¤Ë¥Á¥åー¤òµá¤á¤ë¤â¡¢·ë¶É¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡È¤ªÌóÂ«¡É¤Î¾®°Ëâ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î3Æü¤Ë¤ÏÌ¤¸ø³«¥·ー¥ó¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー)¤Ç¿¹»³¤Ï¡ÖÍýÆà¤Ç¤¹¡¢Ä¹Âµ¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤Ã¤«¤êÄÅÅÄ¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö½µ¥×¥ì¡×¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï»×¤ï¤ºÄ¹Âµ¤òÃå¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ïª½ÐÅÙ¹â¤á¤Î°áÁõ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ùー¥¸¥å¤Ç°ì½Ö¡ÈÃå¤Æ¤Ê¤¤¡É¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë