¡ÚÆÃ½¸¡¦¥·¥êー¥º2025⑤¡ÛÁê¼¡¤°ÊÄÅ¹¡Ä¥Ñ¥ë¥³¡¦°æ¾åËÜÅ¹¡¡¿Üºä»Ô¤ËÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤ÎÃÂÀ¸¡¡¤¢¤ì¤«¤é£²¤«·î¡¡ÊÑ¤ï¤ë¿®½£¤Î¾¦¶È´Ä¶
ÆÃ½¸¤Ï¡Ö¥·¥êー¥º2025Ç¯¡×¡£
¸©Æâ¤ÇÁê¼¡¤¤¤ÀÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÊÄÅ¹¡£
°ìÊý¤Ç10·î¤Ë¤Ï¡¢¸©ÆâºÇÂçµé¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤¬¥ªー¥×¥ó¡£
¥·¥êー¥ººÇ½ª²ó¤Ï¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿®½£¤Î¾¦¶È´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¾¾ËÜ¥Ñ¥ë¥³º£Ç¯2·î28Æü
¾¾ËÜ¥Ñ¥ë¥³ÀÆÆ£ Çî°ì Å¹Ä¹¡ÊÅö»þ¡Ë
¡Ö40Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
º£Ç¯2·î¡¢´°Á´¤Ë±Ä¶È¤ò½ª¤¨¤¿¾¾ËÜ»Ô¤Î¡Ö¾¾ËÜ¥Ñ¥ë¥³¡×¡£
¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤¬¸º¾¯¡£Å¹ÊÞ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾¦¶È´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÊÄÅ¹¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÆü¤Ë¤ÏºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤ª¤è¤½¡Ö1500¿Í¡×¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á´°÷
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¾¾ËÜ¥Ñ¥ë¥³～¡ª¡ª¡×
°ÂÆÞÌî»Ô¤«¤é¡Ê40Âå¡Ë
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÞ½Ð¤ÆÍè¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡Ä¼ä¤·¤¤¡×
¡ü°æ¾åº£Ç¯3·î31Æü¡¡¤½¤Î1¤«·î¸å¤Ë¤Ï¡Ä¡£
ÃæÂ¼Å¹Ä¹
¡Ö¤¸¤ã¤¢¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ç¤¹¤±¤É¡×
µÒ¡Ö¤¤¤¤½ä¤ê²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Í¡×
¾¾ËÜ»Ô¤Î°æ¾åËÜÅ¹¤â¡¢±Ä¶ÈºÇ¸å¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀ¼£18Ç¯¡á1885Ç¯¤Ë¸âÉþÅ¹¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤¿°æ¾å¡£¤½¤Î¸å¡¢É´²ßÅ¹¤Ø¤È·Á¤òÊÑ¤¨¡¢1979Ç¯¤Ë¾¾ËÜ±ØÁ°¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉ´²ßÅ¹¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Î¸º¾¯¤Ë²Ã¤¨¡¢·úÊª¤ÎÀßÈ÷¹¹¿·¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÄÅ¹¤Ë¡£
ÅìÃÞËà·´¡¦»³·ÁÂ¼¤Î¡Ö¥¢¥¤¥·¥Æ¥£21¡×¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾å¡¦°æ¾åÍµ¼ÒÄ¹
¡ÖÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÂ¿¤¯¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÃæ¤Ë ËÜÆü¤Î°æ¾åËÜÅ¹¤ÎÊÄÅ¹¤âµ²±¤È¤·¤Æ¤¼¤Ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×µÒ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È～¡ª¡ª¡×
Æø¤ï¤¤¤Å¤¯¤ê¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ¤ÎÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·úÊª¤Ç¤Ïº£¡¢¿·¤¿¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¡¡10·î3Æü
°ìÊý¡¢ËÌ¿®¡¦¿Üºä»Ô¤Ç¤Ï10·î¡Ä¡£
¸©ÆâºÇÂçµé¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿Üºä¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ï16Ëü7000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡¢¾¾ËÜ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¾¾ËÜ¡×¤Î¤ª¤è¤½¡Ö2.7ÇÜ¡×¤Ç¤¹¡£
¤ª¤è¤½170¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬Æþ¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡Ö58Å¹ÊÞ¡×¤¬¸©Æâ½é½ÐÅ¹¤Ç¤¹¡£
Ä¹Ìî±ØÁ°¤â´Þ¤àÈ¾·Â10¥¥í¤ò¾¦·÷¤È¤¹¤ëÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤ÎÃÂÀ¸¡£
½é¤á¤Æ¤Î½µËö¤â¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é2¤«·î¤¢¤Þ¤ê¡Ä¡£
Àé¶Ê»Ô¤«¤é¡Ê30Âå¡¦½éÍèÅ¹¡Ë
¡Öº®¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤éÍè¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
Ê¿Æü¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ëº®»¨¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢¥âー¥ë¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Üºä»Ô¡Ê60Âå¡¦2²óÌÜ¡Ë
¡Öº£¤Þ¤Ç¿Üºä»Ô¼«ÂÎ¤¬¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê½ê¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤¹¤´¤¯Ê·°Ïµ¤¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
Ì§ÎØÄ®¤«¤é¡Ê50Âå¡¦2²óÌÜ¡Ë
¡ÖÃó¼Ö¾ì¤¬¹¤¤¤Î¤Ç¾¾ËÜ¡Ê¤Î¥¤¥ª¥ó¡Ë¤è¤ê¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÈÓ»³»Ô¤«¤é¡Ê50Âå¡¦½é¡Ë
¡Ö¼Ö¤ÇÍè¤ä¤¹¤¤¡£¤Ç¤â·ë¶É¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¡Ê¤ÎÅ¹¡Ë¤·¤«¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×
Ä¹Ìî»Ô¤«¤é¡Ê70Âå¡¦4²óÌÜ¡Ë
¡ÖÆÃ¤ËÅß¤Ï»¶ÊâÂå¤ï¤ê¤Ë¤È»×¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿Üºä¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍèÅ¹µÒ¤ÎÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë¤Î¤¬Ä¹Ìî»Ô¤ä¿Üºä»Ô¤«¤é¡£
¤Û¤«¤Ë¤Ï¿·³ã¸©¤Î¾å±Û¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢¾¾ËÜ»Ô¡¢Åì¿®¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤âÁÛÄê°Ê¾å¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·³ã¡¦¾å±Û»Ô¤«¤é¡Ê30Âå¡¦½éÍèÅ¹¡Ë
¡ÖºÊ¤È3¿Í¤È¤«4¿Í¡Ê¤ÇÍè¤Æ¡Ë¡¢¡Ê¿Æ¡Ë1¿Í¤¬¸«¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÍ·¤Ð¤»¤Æ¡¢Ã¯¤«Çã¤¤Êª¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
»Ò¤É¤â¡Ö³Ú¤·¤¤¡×
½ÐÅ¹¤¹¤ëÃÏ¸µ´ë¶È¤â¡¢¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¿åÆâ·´¡¦ÈÓ¹ËÄ®¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤êÏÂ¿©Ê¸²½¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡Öµ×À¤Ê¡¾¦Å¹¡×¤Ï¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿Üºä¤¬¸©Æâ5Å¹ÊÞÌÜ¤Ç¤¹¡£
µ×À¤Ê¡¾¦Å¹¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿ÜºäÅ¹ÅÏÊÕ ·Ê»Ò Å¹Ä¹
¡Ö2¤«·î·Ð¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥ªー¥×¥óÅö½é¤Ï¡¢¸©Æâ½é½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¤ÎÅ¹¤Ø¤ÎµÒ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬º£¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥ê¥Ôー¥¿ー¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿ÜºäÅ¹¤Î¤ß¤¬¡¢¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¡È»î¿©²ÄÇ½¡É¤Ë¤·¤¿¤³¤È¡£
¤µ¤é¤ËÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ×À¤Ê¡¾¦Å¹¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¿ÜºäÅ¹ÅÏÊÕ ·Ê»Ò Å¹Ä¹
¡Ö½ù¡¹¤Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡ÊÇä¤ê¾å¤²¤Ï¡Ë¤É¤ó¤É¤ó±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡×
°ìÊý¡¢¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¡¢µÒÁØ¤ò¹¤²¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤à´ë¶È¤â¡£
ËÜ¼Ò¤Ï¾¾ËÜ»Ô¤Ç¡¢ËÌ¿®ÃÏ°èÍ£°ì¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò½Ð¤¹¤á¤¬¤ÍÅ¹¤Î¡Ö¥Î¥»¥á¥¬¥Í¡×¡£
¤â¤È¤â¤ÈÄ¹Ìî±ØÁ°¤ÎÏ©ÌÌÅ¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤Î¿ÜºäÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ë¡£
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ï¡¢¡Ö²óÍ·À¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤è¤êÉý¹¤¤µÒÁØ¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤Ç¡¢±ØÁ°¤«¤é°ÜÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¥»¥á¥¬¥Í 胗¸¶¹¨ÍùÅ¹Ä¹
¡ÖÄ¹Ìî¤Î±ØÁ°¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÇ¯ÎðÁØ¤¬¼ã´³²¼¤¬¤Ã¤Æ¡×
Ï©ÌÌÅ¹¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿40Âå°Ê²¼¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¥»¥á¥¬¥Í 胗¸¶¹¨ÍùÅ¹Ä¹
¡Ö¤ä¤Ï¤êËÌ¿®ÃÏ°è¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Þ¤À¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ã¶À¤Î¤³¤È¤ò¡¢Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¾¾ËÜ¤ÎÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤ËÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤¿Âç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÊÄÅ¹¡£
¤½¤·¤ÆËÌ¿®¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¿·¤¿¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡£
ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤ÎÎ®¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¡¢³¹¤Î»Ñ¤Ï¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£