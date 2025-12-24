1960Ç¯Âå¤Ë½Ð¸½¤·¤¿10Âå¼ã¼Ô¤Ë¤è¤ëºÇ½é´ü¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÖRESISTORS¡×
1960Ç¯Âå¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼óÕÌÀ´ü¤Ë¤â¡¢´û¤Ë10Âå¤Î¼ã¼Ô¤«¤é¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼°¦¹¥²È½¸ÃÄ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê½é´ü¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖRESISTORS¡×¤Î³èÌö¤ò¡¢IEEE Spectrum¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1968Ç¯4·î²¼½Ü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¤Ç¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÅÏÃ¸ò´¹¼ê¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¤Ë¤è¤ê¡¢½ÐÅ¸´ë¶È¤Ï¼«¼Ò¤ÎÃ¼Ëö¤ò²ñ¾ì³°¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¤¹¤Ù¤Æµ¡Ç½Ää»ß¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ³èÌö¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¥×¥ê¥ó¥¹¥È¥ó¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼°¦¹¥²È½¸ÃÄ¤Î¡ÖRESISTORS¡×¤Ç¤¹¡£RESISTORS¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥â¥Ç¥à¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë²»¶Á¥«¥×¥é¤ò¼Ú¤ê¡¢¶á¤¯¤Î¸ø½°ÅÅÏÃ¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌäÂê¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖRESISTORS¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢²Ê³Ø¡¦µ»½Ñ¡¦¸¦µæ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¡ÖRadically Emphatic Students(²á·ã¤Ê¤Û¤É¤ËÇ®¿´¤Ê³ØÀ¸¤¿¤Á)¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
RESISTORS¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ï¡¢µ»½ÑÀìÌç»ï¤Î¡ÖComputerworld¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹³«Ëë¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤¦¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊRESISTORS¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥±¡¼¥¬¥ó»á¤Ç¤¹¡£1924Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥±¡¼¥¬¥ó»á¤Ï¡¢10Âå¤Î¤³¤í¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¡¢1942Ç¯¤Ë¥³¡¼¥Í¥ëÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¡£1944Ç¯¤«¤é1946Ç¯¤ËÎ¦·³¤Ç¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¶ÐÌ³¤ò¶´¤ó¤À¤Î¤Á¡¢1950Ç¯¤ËÅÚÌÚ¹©³Ø¤Î½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢AT¡õT¤ÎÀ½Â¤ÉôÌç¤Ç¤¢¤ëWestern Electric¤Ë½¢¿¦¤·¡¢1958Ç¯¤Ë¤Ï¥×¥ê¥ó¥¹¥È¥ó¤«¤é¼Ö¤Ç¤¹¤°¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¥Û¡¼¥×¥¦¥§¥ë¥¿¥¦¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë°Ü½»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥±¡¼¥¬¥ó»á¤Ï¸Å¤¤¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤ÎÇ®¿´¤Ê¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¼«Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ëÇ¼²°¤Ë¤³¤ì¤é¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½é´ü¤ÎRESISTORS¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢¸å¤Ëµ¯¶È²È·ó¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¨¡¼¥ê¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢1966Ç¯¸åÈ¾¤Ë¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¼Ò²ñ¤Î¤Ä¤Þ¤Ï¤¸¤¤â¤Î¡×¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¨¡¼¥ê¥Ã¥¯»á¤Ï¥Þ¥ê¥Õ¥¡¥Ê¤òµÛ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¹³µÄ³èÆ°¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÅ»Ò¹©³Ø¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£
¥±¡¼¥¬¥ó»á¤Ï¥¨¡¼¥ê¥Ã¥¯»á¤é¡ÖÆ¬¤Î¤¤¤¤¼Ò²ñ¤Î¤Ä¤Þ¤Ï¤¸¤¤â¤Î¡×½¸ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÉã¿Æ¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ËÇ¼²°¤òÂß¤¹¤³¤È¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥±¡¼¥¬¥ó»á¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢Ãæ¤Ë¤ÏIBMÀ½»æ¥Æ¡¼¥×¥Ñ¥ó¥Á¤ä¥¢¥Ê¥í¥°ÅÅÏÃ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Ç¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¥½¥é¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¿¿¶õ´É¼°¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëBurroughs Datatron 205¤ÈPackard Bell Computer¤ÎPB250¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏPB250¤òÆ°¤«¤·¡¢TRAC¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅö»þ¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ò¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤«¤Ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ï¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥±¡¼¥¬¥ó»á¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¥Ç¥£¥¸¥¿¥ë¡¦¥¤¥¯¥¤¥Ã¥×¥á¥ó¥È¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀâÆÀ¤·¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¾¦¶ÈÅª¤ËÀ®¸ù¤·¤¿12¥Ó¥Ã¥È¥ß¥Ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëPDP-8¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎPDP-8¤Î²Á³Ê¤Ï1Ëü5000¥É¥ë(Ìó230Ëü±ß)°Ê¾å¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÇ¼²°¤ÇPDP-8¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢RESISTORS¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥±¡¼¥¬¥ó»á¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î»ØÆ³¼Ô¤ä¹ÊóÃ´Åö¼Ô¡¢²È¼ç¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢RESISTORS¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Í¥ë¥½¥ó»á¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥ë¥½¥ó»á¤Ï1963Ç¯¤Ë¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Æ¥¥¹¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
¥Í¥ë¥½¥ó»á¤ÈRESISTORS¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á°±ÒÅª¤Ê¥¢¡¼¥È¥·¥ç¡¼¤Ç¤·¤¿¡£1970Ç¯½©¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥æ¥À¥äÇîÊª´Û¤Ç¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¹ë²Ú¤ÊÅ¸¼¨²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿ôÀé¿Í¤â¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ß¥Ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡¢¥Æ¥ì¥¿¥¤¥×µ¡´ï¡¢¹âÂ®¥³¥Ô¡¼µ¡¡¢ÊÄ²óÏ©¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤ò¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ¤Îµ»½Ñ¸ÜÌä¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Í¥ë¥½¥ó»á¤Ï¡¢Å¸¼¨²ñ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÍ×°÷¤È¤·¤ÆRESISTORS¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥ë¥½¥ó»á¤ÏRESISTORS¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¾ðÊó¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¶ò¤«¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò¶î»È¤·¤¿¥¢¡¼¥È¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ò¼ÂºÝ¤ËÅ¸¼¨¤·¤¿¤Î¤ÏRESISTORS¤Ç¤·¤¿¡£
¥Í¥ë¥½¥ó»á¤â¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤Î¥Í¥Ã¥É¡¦¥¦¥Ã¥É¥Þ¥ó»á¤È¶¦Æ±¤Ç¡ÖLabyrinth¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PDP-8¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ëLabyrinth¤Ï ¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Æ¥¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÇ½é¤Î¸ø³«¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼²èÌÌ¾å¤Ë¤ÏÅ¸¼¨²ñ¤ä¼çºÅ¼Ô¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢RESISTORS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤ï¤º¤«70¿ÍÂ¤é¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ä²Ê³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤ò¼¹É®¤·¡¢¿ôÉ´ËüÉô¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ë¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÀ½Â¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¿ô½½²¯¥É¥ë(¿ôÀé²¯±ß)µ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
RISISTORS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥¿¥Ð¡¼¥Ð¥é¹»¤Î¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ê¡¢Îò»Ë²È¤Ç¤â¤¢¤ëW¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¤»á¤ÎÃø½ñ¡ÖREADME¡×¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
