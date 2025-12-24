ミニーとマリーの総柄！セガプライズ「ディズニーキャラクター プラチナムザッカビッグポーチ RIBBON! RIBBON!」
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年12月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター プラチナムザッカビッグポーチ RIBBON! RIBBON!」を紹介します☆
セガプライズ「ディズニーキャラクター プラチナムザッカビッグポーチ RIBBON! RIBBON!」
登場時期：2025年12月19日より順次
サイズ：全長約20×20×16cm
種類：全2種（ミニーマウス、ディズニー マリー）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
リボンを基調とした、セガプライズの“RIBBON! RIBBON!”シリーズに、ディズニーキャラクターをイメージしたビッグポーチが登場。
「ミニーマウス」と「ディズニーマリー」のトレードマークやカラーなどを使った、キュートなポーチです！
しっかり収納できるサイズなので、コスメグッズやデジタルグッズなどをかわいく持ち運べます☆
ミニーマウス
ブラックのポーチに、水玉模様の大きなリボンをあしらった「ミニーマウス」イメージのデザイン。
赤い生地に白い水玉模様のリボンとフリルが「ミニーマウス」の定番コーデを連想させます。
「ミニーマウス」のシルエットを散りばめた生地もデザインのポイントです！
ディズニー マリー
『おしゃれキャット』に登場する、キュートなネコ「ディズニー マリー」をイメージしたビッグポーチ。
「ディズニー マリー」が身につけているようなピンクのリボンやかわいいフリルをあしらった、ガーリーなデザインです。
白いポーチ本体には「ディズニー マリー」のイラストが描かれています☆
リボンを基調としたデザインシリーズに「ミニーマウス」と「ディズニーマリー」イメージのポーチが登場。
セガプライズの「ディズニーキャラクター プラチナムザッカビッグポーチ RIBBON! RIBBON!」は、2025年12月19日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
