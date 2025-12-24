佐藤健『TAKERU FES』開催へ デビュー20周年を記念したファンミーティングを発表
俳優・佐藤健が、オフィシャルファンクラブ「CANDY」発足1周年となった24日、YouTubeの生配信『たけてれ』にて、来年3月に、自身のデビュー20周年を記念したファンミーティング『佐藤健FANMEETING 2026 【TAKERU FES -20th Anniversary Special- 】』を開催することを発表した。
今回は大阪・東京の2都市にてイベントの開催が決定。大阪公演は2026年3月12日にオリックス劇場にて行われるが、大阪での単独イベントは、2010年3月以来、16年ぶり。そして、自身の誕生日の翌日、2026年3月22日には東京公演を東京ガーデンシアターにて開催する。
来年は、佐藤にとってデビュー20周年を迎える節目の年。同イベントは、これまでの20年という時間を支えてくれたファンへの感謝のイベントとなる。イベントのチケットは、「CANDY」の特設サイトにて、最速先行予約の抽選申し込みがスタートしている。
■『佐藤健FANMEETING 2026 【TAKERU FES -20th Anniversary Special- 】』
大阪公演
2026年3月12日（木） オリックス劇場
開場 17:30／開演 18:30
東京公演
2026年3月22日（日） 東京ガーデンシアター
昼：開場 12:00／開演 13:00
夜：開場 17:30／開演 18:30
