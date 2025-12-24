THE ALFEE、ニューアルバム『君が生きる意味』発売記念トークイベントを全国映画館で生中継
THE ALFEEのニューアルバム『君が生きる意味』の発売を記念した、メンバー出演トークイベントの模様が全国の映画館で生中継されることが決定した。
【写真】豪華…！THE ALFEEのTBS COMPLETE BOX展開図
『君が生きる意味』はきょう24日にリリースされたTHE ALFEEの通算27枚目となるオリジナルアルバム。トークイベントは2026年2月28日に開催され、その模様が全国60ヶ所の映画館で生中継される。
チケットは、2026年1月7日正午より応募受付が開始される。応募には、『君が生きる意味』の初回プレス分に封入されているシリアルナンバーが必要となる。
■上映劇場一覧
▼北海道・東北
北海道：札幌シネマフロンティア／青森：イオンシネマ新青森／岩手：フォーラム盛岡／宮城：MOVIX仙台／山形：ソラリス／福島：イオンシネマ福島
▼関東
東京：新宿バルト9／渋谷HUMAXシネマ／TOHOシネマズ日本橋／T・ジョイPRINCE品川／TOHOシネマズ錦糸町／TOHOシネマズ南大沢／イオンシネマ板橋
神奈川：横浜ブルク13／TOHOシネマズ川崎／イオンシネマ海老名
千葉：T・ジョイ蘇我／イオンシネマ幕張新都心／TOHOシネマズ流山おおたかの森
埼玉：MOVIXさいたま／イオンシネマ越谷レイクタウン／T・ジョイ エミテラス所沢
茨城：ユナイテッド・シネマ水戸／栃木：TOHOシネマズ宇都宮／群馬：MOVIX伊勢崎
▼甲信越・北陸
山梨：TOHOシネマズ甲府／長野：イオンシネマ須坂／新潟：T・ジョイ新潟万代／富山：J MAX THEATER とやま／石川：イオンシネマ白山
▼東海
静岡：シネシティザート／TOHOシネマズ サンストリート浜北
愛知：ミッドランドスクエアシネマ／イオンシネマ大高／ミッドランドシネマ名古屋空港／イオンシネマ長久手
岐阜：イオンシネマ各務原／三重：イオンシネマ津南
▼近畿
大阪：T・ジョイ梅田／TOHOシネマズなんば／なんばパークスシネマ
京都：T・ジョイ京都／兵庫：OSシネマズ神戸ハーバーランド／アースシネマズ姫路
滋賀：イオンシネマ近江八幡／奈良：TOHOシネマズ橿原／和歌山：イオンシネマ和歌山
▼中国・四国
岡山：イオンシネマ岡山／広島：広島バルト11／山口：MOVIX周南／徳島：イオンシネマ徳島／香川：イオンシネマ綾川
▼九州・沖縄
福岡：T・ジョイ博多／T・ジョイ リバーウォーク北九州
佐賀：イオンシネマ佐賀大和／長崎：TOHOシネマズ長崎／熊本：TOHOシネマズ光の森
大分：T・ジョイ パークプレイス大分／鹿児島：鹿児島ミッテ10／沖縄：ローソン・ユナイテッドシネマ PARCO CITY 浦添
