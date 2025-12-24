Ãæ·Ñ±Ç¤êÁûÁ³¤Î£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¡ÖÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢´ÑÀï¡ª¡×¤«¤é¤Î£Î£Ù¢ª£Ì£Á»Å»ö¤Ë¡Ö»þ¶õ¥ï¡¼¥×¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×¶ÄÅ·¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡¡£Ø¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¤Î£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤¬£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×¤òÀ¸´ÑÀï¡££Ô£ÖÃæ·Ñ¤Ë¤â±Ç¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÅçÅÄËã±û¡Ê£±£·¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£Éºî»ìºî¶Ê¤Î¡Ö£Í£é£ò£á£ã£ì£å¡Ê¥ß¥é¥¯¥ë¡Ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅçÅÄ¤È¤âÂÐÌÌ¡£¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Öºî¶Ê²È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¡¢°ËÆ£¤ß¤É¤ê¤µ¤ó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É£³¿Í¤Î»Ñ¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤ÏÂç¶½Ê³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤Ï£²£´Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö£±£²·î£²£±Æü¡¢ÆüËÜ¤Ç¡ôÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢´ÑÀï¡ª´¶Æ°¤¬Îä¤á¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Æ±Æü£Ò£å£ã£ï£ò£ä£é£î£ç¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢£²£²ÆüÄ«ÆüËÜ¤Ç¤ªÀµ·îÈÖÁÈ¤Î£Ô£Ö¼ýÏ¿£²ËÜ¡¢Æ±¤¸¤¯£²£²ÆüÌë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¡¡¡ô£Ê£ï£î£á£ó£Â£ò£ï£ô£è£å£ò£ó¡¡¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë½Ð±é¡Ê¥·¥ç¡¼¤Î£±£°Ê¬Á°¤ËÅþÃå¤·¤¿¡Ë¡¡¡¡¤½¤·¤Æº££Ì£Á¤Ç£Ò£å£ã£ï£ò£ä£é£î£çÃæ¡¤¤Ê¤ó¤«»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤¬ÉÔ»×µÄ¡×¡Ê¢¨¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö»þ¶õ¥ï¡¼¥×¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×¡Ö£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤µ¤ó¤¬£³¿Í¤¯¤é¤¤µï¤Ê¤¤¤È·×»»¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡×¡ÖÅÜÞ¹¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡×¡Ö¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£