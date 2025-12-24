¿å¥À¥¦¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×½Ð±éÈþ½÷¤Î¿¹»³Ì¤Í£¡¢Åí¿§²¼Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¿À¿¬¥»¥¯¥·¡¼¤¿¤Þ¤é¤ó¤¹¡×
½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹»³Ì¤Í£¡Ê25¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿åÃå»Ñ¤ä²¼Ãå»Ñ¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
TBS·Ï¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤Ç¤ÏÈ¯ÇäÃæ¤Î¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¤Î¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤Î¹ðÃÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥µ¥¤¥ó²ñ¤â³«ºÅ·èÄê¤Ç¤¹¡ÄÂ³Êó¤Ï¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥×¤ÎÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î²¼Ãå»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢º°¿§¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÃì¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤´¤¤¤´¤¤¤¹¡¼¡ª¡×¡Ö100Ç¯Á°¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡Á¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤ÊÇò¤Ë¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤ÎÊÁ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤ËÂç¤¤Ê¤Õ¤¯¤é¤ß¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿À¿¬¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¿¤Þ¤é¤ó¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£