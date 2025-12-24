¼Â¶È²È¡¦µÜºêÎï²Ì¡¡¡Ö²á¾¯¿½¹ð¤Î¤´»ØÅ¦¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¼Õºá
¡¡¼Â¶È²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÜºêÎï²Ì¡Ê37¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSolarie¤¬²áµî¤ÎÀÇÌ³¿½¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²á¾¯¿½¹ð¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö»ä¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSolarie¤Î²áµî¤ÎÀÇÌ³¿½¹ð¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸½ºß¡¢´Ø·¸Åö¶É¤è¤ê¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²á¾¯¿½¹ð¤Î¤´»ØÅ¦¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÀìÌç²È¤Î½õ¸À¤Î¤â¤È¡¢É¬Í×¤Ê½¤Àµ¿½¹ð¤ª¤è¤ÓÇ¼ÀÇ¤ËÂ®¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê¸å¡¢Àµ¤·¤¤¿½¹ð¤òÅ°Äì¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢²¿Â´¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²á¾¯¿½¹ð¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¡¢GENiS¡¢herbacieÅù¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤¹¤ëË¡¿Í¤ª¤è¤Ó³Æ¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏËÜ·ï¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ·ï¤È¤Ï´Ø·¸¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡ÖÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿¼¤¯ÄÄ¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£µÜºêÎï²Ì¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï2020Ç¯2·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ï¡ÖSNS±¿ÍÑÀïÎ¬ºöÄê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£