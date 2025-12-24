塚地＆みちょぱ＆岩井『あちこち』で本音爆発
24日放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（後11：06）では、ドランクドラゴン・塚地武雅、みちょぱ、ハライチ・岩井勇気が来店する。
【写真】中丸雄一『あちこち』で本音連発
人気企画「今ならわかる私、間違ってました発表会」で本音が爆発。塚地は、ももクロの番組に頻繁に呼ばれるようになった相方・鈴木拓に不満が爆発。15年近く頑なに応援してきたにもかかわらず、マウントをとってくる相方に「冗談じゃないよ」と思いが昂る。
「みちょぱは芸能界に友達がいない!?」という意外な悩みが発覚。自身のブランドの展示会に誰を呼ぶかで躊躇してしまうと明かし、「数字以外で芸能人の友達を作れる人はスゴい」と問題発言も飛び出す。
岩井は「大喜利には意味がない」「何をあれのナンバーワンを決めてんだよ」と持論を展開。かつては大喜利を頑張ろうとしていた時期もあったが、それは間違いだったと語る。みちょぱが夫の話をあまりしない理由や、岩井の夫婦仲も明らかに。
【写真】中丸雄一『あちこち』で本音連発
人気企画「今ならわかる私、間違ってました発表会」で本音が爆発。塚地は、ももクロの番組に頻繁に呼ばれるようになった相方・鈴木拓に不満が爆発。15年近く頑なに応援してきたにもかかわらず、マウントをとってくる相方に「冗談じゃないよ」と思いが昂る。
岩井は「大喜利には意味がない」「何をあれのナンバーワンを決めてんだよ」と持論を展開。かつては大喜利を頑張ろうとしていた時期もあったが、それは間違いだったと語る。みちょぱが夫の話をあまりしない理由や、岩井の夫婦仲も明らかに。