¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï24Æü¤Þ¤Ç¤ËµåÃÄ¸ø¼°YouTube¤ò¹¹¿·¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È2Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤ëÁ°¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÆ°²è¤ÇÂ¼¾å¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¡£¡Ö¼«¿®¤âÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÉÔ°Â¤À¤é¤±¤Î¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¹â¹»¤«¤é¥×¥í¤ËÆþ¤ë»þ¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£ËèÆüÌîµå¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö·Ð¸³¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¸ª½ñ¤¤ÏÁ´Éô¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¶¯Ä´¤·¡Ö¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÀäÂÐ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£ÌÜÉ¸¤Î¿ô»ú¤Ê¤É¤Ï·Ç¤²¤º¡Ö¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¹¤°½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥±¥¬¤·¤ÆÌîµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤Ç¤¤ë»þ¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£