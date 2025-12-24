當真あみ、豪華ドレスで雰囲気ガラリ「中世のプリンセスみたい」「圧倒的な美しさ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/24】女優の當真あみが12月24日、自身の Instagramを更新。豪華ドレス衣装ショットを公開した。
【写真】19歳「ちはやふる」主演女優「中世のプリンセスみたい」雰囲気ガラリ衣装姿
當真は、頭に花の飾りをつけ、スカートが大きく膨らんだピンクが基調のロココ調のドレスを着用したショットを公開。自身が主演を務める映画「終点のあの子」（2026年1月23日公開）のオフショットであることを紹介し、「ダンスのシーンがあって、その時の衣装です。それぞれ色もデザインも違っていて、とても豪華で綺麗でした」と綴った。
この投稿に、ファンからは「中世のプリンセスみたい」「可愛すぎる」「すごく似合ってる」「豪華なドレス」「圧倒的な美しさ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
