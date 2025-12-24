里田まい、夫・田中将大投手とテレビ出演 寄り添う和装2ショットに「理想の夫婦」「並んだ姿が美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/24】タレントの里田まいが12月24日、自身のInstagramを更新。夫である読売ジャイアンツの投手・田中将大とのテレビ出演を報告し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳ヘキサゴンファミリー「13年ぶりのテレビ」プロ野球選手夫と夫婦共演密着ショット
里田は「まさかまさかの夫婦でテレビ」とつづり、2026年1月2日放送のカンテレ・フジテレビ系「さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP」（ひる3時40分〜）収録時のオフショットを投稿。「私は13年ぶりのテレビだったから、猫かぶってます」と明かし、和装姿で肩を寄せ合って楽屋前に並ぶ夫婦での2ショットを披露している。
この投稿には「素敵なご夫婦」「理想の夫婦」「並んだ姿が美しい」「落ち着いた雰囲気がいい」「2人とも笑顔が素敵」「見ていてほっこりする」などの反響が寄せられている。
里田と田中は、2012年に結婚。2016年2月に第1子男児、2019年6月に第2子女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳ヘキサゴンファミリー「13年ぶりのテレビ」プロ野球選手夫と夫婦共演密着ショット
◆里田まい、夫・田中将大投手と夫婦でテレビ出演を報告
里田は「まさかまさかの夫婦でテレビ」とつづり、2026年1月2日放送のカンテレ・フジテレビ系「さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP」（ひる3時40分〜）収録時のオフショットを投稿。「私は13年ぶりのテレビだったから、猫かぶってます」と明かし、和装姿で肩を寄せ合って楽屋前に並ぶ夫婦での2ショットを披露している。
◆里田まいの投稿に反響
この投稿には「素敵なご夫婦」「理想の夫婦」「並んだ姿が美しい」「落ち着いた雰囲気がいい」「2人とも笑顔が素敵」「見ていてほっこりする」などの反響が寄せられている。
里田と田中は、2012年に結婚。2016年2月に第1子男児、2019年6月に第2子女児が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】