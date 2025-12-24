元NHK沖縄キャスター・竹中知華アナ、ミニスカタイツサンタ姿披露「スタイル抜群」「可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/24】元NHK沖縄放送局キャスターで、現在ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが12月24日、自身のInstagramを更新。サンタクロース風のコスチューム姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】水着グラビア話題の43歳美人アナ「スタイル抜群」ミニスカタイツサンタコス
竹中アナは「サンタで出勤」とつづり、クリスマスらしいコスチューム姿を投稿。引き締まった身体のラインが際立つ赤いサンタ風のミニ丈ワンピースにタイツを合わせたコーディネートで、明るい笑顔でポーズをとる姿を披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「可愛い」「サンタ似合ってる」「元気出た」「クリスマス感満載」「笑顔が最高」「朝から癒やされる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】水着グラビア話題の43歳美人アナ「スタイル抜群」ミニスカタイツサンタコス
◆竹中知華アナ、タイツ×サンタコス姿を披露
竹中アナは「サンタで出勤」とつづり、クリスマスらしいコスチューム姿を投稿。引き締まった身体のラインが際立つ赤いサンタ風のミニ丈ワンピースにタイツを合わせたコーディネートで、明るい笑顔でポーズをとる姿を披露している。
◆竹中知華の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「可愛い」「サンタ似合ってる」「元気出た」「クリスマス感満載」「笑顔が最高」「朝から癒やされる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】