【セリア】100円でプチストレスが解消！ 2025年に買ってよかった「ベストバイ」5選
「これが本当に100円？」と驚くような、デザイン性と機能性を兼ね備えたアイテムがそろうSeria（以下、セリア）。全品税抜100円という安心感はもちろん、私たちの暮らしに寄り添った「かゆいところに手が届く」名品の宝庫です。
日々の掃除や片付けの中で、ほんの少し感じる「面倒くさい」や「使いにくい」というストレス。実は、セリアの賢いグッズを取り入れるだけで、その悩みは驚くほどスムーズに解消されます。今回は、数多くの便利グッズを試してきた家事アドバイザーの視点から、今すぐ買うべき「セリアのベストバイ」を厳選して5つご紹介します。
子どもの連絡事項やイベントのお知らせなどを冷蔵庫にマグネットで貼っていると、前を通る度、冷蔵庫の扉を開け閉めする度に、紙がヒラヒラとして鬱陶しいものです。それを解決してくれるのが、「マグネットフレームシート」です。裏面全体と表の周囲がマグネットになっているので、中に紙を入れると落ちることなく冷蔵庫にピタッと貼り付いてくれます。
お掃除やお出掛けに便利なウェットシートですが、気付いたらふたのシールが浮いてシートがカラカラに乾いてしまったり、中身がまだあると思っていたのに使おうとしたら入っていなかったり……。そんな経験がある人もいるのではないでしょうか。
それを解決してくれるのが、「蓋付 ウェットシートケース フック穴タイプ S」です。ピッタリと閉まるふたが付いているので乾きにくく、本体は半透明なEVA樹脂でできているので中の残量が分かります。フック穴も付いているので、トイレ用のシートを入れて手の届きやすいところに掛けておいたり、カバンの中でフックに掛けたりして使うことができます。
自分に何かが起こったときに、ほかの人が自分の情報をまとめて見ることができるようにしておくべきということは分かっていても、「なんだか難しそう」「自分はまだ必要ない」と思う人もいるかもしれません。
その情報を気軽に書けるのが「もしもに備える情報ノート」です。連絡するべき人の一覧や口座情報、クレジットカード情報のほか、さまざまな情報をまとめられるようになっているので、何を書いていいか分からない人でも、このノートに沿って書いておけば必要な情報を残すことができます。
ポケットティッシュをバッグの中に入れておくと、いつの間にかぐちゃぐちゃになって袋から飛び出してしまうことも。それを解決してくれるのが、「コンパクト ポケットティッシュケース」です。
ポケットティッシュを入れて折りたたみ、コンパクトにして持ち歩くことができます。ボールチェーンが付いているので、カバンなどに付けておくことも可能です。
キャンプのテントにゴミ袋を付けたいときやカバンにフックを付けたいときなどに便利なのが、「ポール巻付けベルト カラビナ付」です。面ファスナーになっているベルトを巻き付けることでポールなどにカラビナを付けることができます。
本商品に限らず、セリアにはフックやカラビナをさまざまな場所に付けられるアイテムが豊富。ベビーカーやスーツケースのハンドルなどに「フックがあったら」と感じたら、まずはセリアに行ってみてはいかがでしょうか。
今回は、セリアで買ってよかったベストバイアイテムを5つご紹介しました。これ以外にもまだまだたくさんの便利グッズがあるセリア。ぜひ店舗をのぞいてみてくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)
日々の掃除や片付けの中で、ほんの少し感じる「面倒くさい」や「使いにくい」というストレス。実は、セリアの賢いグッズを取り入れるだけで、その悩みは驚くほどスムーズに解消されます。今回は、数多くの便利グッズを試してきた家事アドバイザーの視点から、今すぐ買うべき「セリアのベストバイ」を厳選して5つご紹介します。
1. 冷蔵庫のヒラヒラを解消「マグネットフレームシート」
子どもの連絡事項やイベントのお知らせなどを冷蔵庫にマグネットで貼っていると、前を通る度、冷蔵庫の扉を開け閉めする度に、紙がヒラヒラとして鬱陶しいものです。それを解決してくれるのが、「マグネットフレームシート」です。裏面全体と表の周囲がマグネットになっているので、中に紙を入れると落ちることなく冷蔵庫にピタッと貼り付いてくれます。
2. 残量が分かる！ 掛けられる！「蓋付 ウェットシートケース フック穴タイプ S」
お掃除やお出掛けに便利なウェットシートですが、気付いたらふたのシールが浮いてシートがカラカラに乾いてしまったり、中身がまだあると思っていたのに使おうとしたら入っていなかったり……。そんな経験がある人もいるのではないでしょうか。
それを解決してくれるのが、「蓋付 ウェットシートケース フック穴タイプ S」です。ピッタリと閉まるふたが付いているので乾きにくく、本体は半透明なEVA樹脂でできているので中の残量が分かります。フック穴も付いているので、トイレ用のシートを入れて手の届きやすいところに掛けておいたり、カバンの中でフックに掛けたりして使うことができます。
3. 一人一冊の必需品「もしもに備える情報ノート」
自分に何かが起こったときに、ほかの人が自分の情報をまとめて見ることができるようにしておくべきということは分かっていても、「なんだか難しそう」「自分はまだ必要ない」と思う人もいるかもしれません。
その情報を気軽に書けるのが「もしもに備える情報ノート」です。連絡するべき人の一覧や口座情報、クレジットカード情報のほか、さまざまな情報をまとめられるようになっているので、何を書いていいか分からない人でも、このノートに沿って書いておけば必要な情報を残すことができます。
4. ティッシュのぐちゃぐちゃ問題を解決！「コンパクト ポケットティッシュケース」
ポケットティッシュをバッグの中に入れておくと、いつの間にかぐちゃぐちゃになって袋から飛び出してしまうことも。それを解決してくれるのが、「コンパクト ポケットティッシュケース」です。
ポケットティッシュを入れて折りたたみ、コンパクトにして持ち歩くことができます。ボールチェーンが付いているので、カバンなどに付けておくことも可能です。
5. カラビナを自在に付けられる「ポール巻付けベルト カラビナ付」
キャンプのテントにゴミ袋を付けたいときやカバンにフックを付けたいときなどに便利なのが、「ポール巻付けベルト カラビナ付」です。面ファスナーになっているベルトを巻き付けることでポールなどにカラビナを付けることができます。
本商品に限らず、セリアにはフックやカラビナをさまざまな場所に付けられるアイテムが豊富。ベビーカーやスーツケースのハンドルなどに「フックがあったら」と感じたら、まずはセリアに行ってみてはいかがでしょうか。
今回は、セリアで買ってよかったベストバイアイテムを5つご紹介しました。これ以外にもまだまだたくさんの便利グッズがあるセリア。ぜひ店舗をのぞいてみてくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)