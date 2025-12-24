「センスありすぎる」卓球選手、2歳息子が「バックハンドを習得」！ 「将来オリンピック選手確定」
卓球の松平健太選手は12月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。「バックハンドを習得」した2歳の息子を公開し、話題となっています。
【動画】松平健太の「バックハンドを習得」した2歳息子
「天才卓球少年、あらわる」松平選手は「2歳11ヵ月の息子がバックハンドを習得」とつづり、1本の動画を公開。妻と息子たちが映っており、プレイしているのは長男です。バウンドしたボールを見事にヒットさせて振り抜いています。なお、松平さんは後に「2歳11ヵ月ではなく、2歳10ヵ月でした！」と息子の年齢を訂正しました。
ファンからは「めちゃくちゃ上手いw」「天才卓球少年、あらわる」「将来オリンピック選手確定」「センスありすぎる」「フォームが父親譲り」などの声が。また「奥さん綺麗だなぁ…」「奥さんに目がいってしまった」といったコメントも寄せられています。
「ちゃんと腰も回ってる笑」8月12日の投稿では「ふつうに上手い（笑） 息子は本格的に卓球をするのか、しないのか」とつづり、長男がフォアハンドを打つ様子も公開した松平選手。しっかりとミートし、強打することができています。ファンからは「ちゃんと腰も回ってる笑」「さすが天才の遺伝子」「確実に私より上手いです」といった声が寄せられました。これからの成長も楽しみですね。(文:堀井 ユウ)
