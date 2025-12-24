¥É·³27ºÐÍË¾³ô¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ë¡ÈÀë¹ð¡É¡¡ºòÇ¯Á´µÙ¡õÂçÃ«¤é¹ë²ÚÉÛ¿Ø¡ÄÏ¯´õÉü³è¤ÇÁý¤¹¸±¤·¤µ
4»î¹ç¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤â±¦Éª¼ê½Ñ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Çºòµ¨¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢º£µ¨¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ÇÁ´µÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥Ð¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥óÅê¼ê¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´üÂÔ¤Î¼ã¼ê±¦ÏÓ¤È¤·¤ÆÉü³è¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë°ìÊý¡¢ÁØ¤¬¸ü¤¯¾¡Íø¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤«¤é¡¢¤è¤êÀïÎÏ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÁªÂò»è¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤ëµ¼Ô¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï2024Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢4»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.33¤È¤¤¤¦¸«»ö¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë±¦Éª¤òÉé½ý¤·¤Æ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ´µÙ¡£¤è¤¦¤ä¤¯2026Ç¯¤Î´°Á´Éü³è¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¡£
¡¡MLB¸ø¼°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¥½¥Ë¥¢¡¦¥Á¥§¥óµ¼Ô¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¤Îµ»ö¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¡£¥é¥¤¥¢¥ó¤ÏÆ±¤¸¤¯¼ã¼êÍË¾³ô¤Ç2024Ç¯10·î¤Ë±¦¸ª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥¹¥È¡¼¥óÅê¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥É·³¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÈó¾ï¤ËÁØ¤¬¸ü¤¤¡£ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹µé¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤µ¤é¤Ë¼ã¼ê¤Î¥¨¥á¡¦¥·¡¼¥Ï¥óÅê¼ê¤¬¤ª¤ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤âÍèµ¨¤ÏºÆ¤ÓÀèÈ¯¤ËÌá¤ëÍ½Äê¤À¡£¤³¤³¤Ë¼ê½ÑÌÀ¤±¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¤¬³ä¤ê¹þ¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥óµ¼Ô¤Ï¡¢²¾¤Ë³«ËëÀï¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é³°¤ì¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¤É¤³¤«¤Î»þÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤Î¸ü¤¤ÁØ¤ÎÃæ¤«¤é¿ô¿Í¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¤Î¹â¤¤ÀøºßÇ½ÎÏ¤Ï¥È¥ì¡¼¥É»Ô¾ì¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡27ºÐ¤Î±¦ÏÓ¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¼¡Âå¤òÃ´¤¦Ãì¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÊä¶¯¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¿·Å·ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£À¤³¦°ì·³ÃÄ¤Î¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤ÎÆ°¸þ¤Ë°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë