¥Ñ¤Ç12¿Í¤Î¡Ö¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¡×¤È¤Ï¡Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Æ£°æâ«ºÈ¡¢µåÃÄ¤ËÁÊ¤¨¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¡¡¡Ö¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤â¶¯ÎÏ¡×¡¡ÅÐÈÄ¿ôÀ©¸Â¤È¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤â
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆ£°æâ«ºÈÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬24Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢5000Ëü±ßÁý¤È¤Ê¤ëÇ¯Êð1²¯2000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ö1Ç¯´Ö¤±¤¬¤Ê¤¯´°Áö¤Ç¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤âÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡Æ£°æ¤Ï2015Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¡£20Ç¯¸Â¤ê¤ÇÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°plus¹âÃÎ¤ò·Ð¤Æ¡¢°éÀ®·ÀÌó¤Ç22Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î³«ËëÁ°¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡²ÃÆþ4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à2°Ì¥¿¥¤¤Î51»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£2¾¡3ÇÔ2¥»¡¼¥Ö¡¢19¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦44¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î65»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¿ù»³°ì¼ù¡¢Æ£°æ¤ÈÆ±¤¸51»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¾¾ËÜÍµ¼ù¤È¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ö¼ùÌÚ¥È¥ê¥ª¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¼ç¤Ë7²ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ·×4²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È½é¤ÎÂçÂæ±Û¤¨¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢µåÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤ËÂ³¤¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎººÄê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ×Ë¾¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤¬1Ç¯´Ö1·³¤ÇÅê¤²¤Æ51»î¹ç¡£ÀèÈ¯¡Ê¤Î°ìÄê¤ÎººÄê´ð½à¡Ë¤¬100¡Ê¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÈ¯¤Î100¤Ï1Ç¯´Ö¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¯¤±¤É¡¢¡Êµß±ç¤ÎººÄê´ð½à¡Ë50¡Ê»î¹çÅÐÈÄ¡Ë¤Ï¸·¤·¤¤¡£¤½¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¡¢50¡Ê»î¹ç¡ËÅê¤²¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂçÉý¤Ë¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ò¾ÄÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç100¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤Ï25¿Í¡£°ìÊý¤Ç50»î¹ç°Ê¾å¤Ï12¿Í¤ÈÆ£°æ¤¬ÁÊ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ëà50»î¹ç¤ÎÊÉá¤òÄ¶¤¨¤ëÆñ°×ÅÙ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Æ£°æ¤Ï¡ÖÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿¤éµ¬ÄêÅêµå²ó¡¢Ìî¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ðµ¬ÄêÂÇÀÊ¤È¤«ÌÀ³Î¤Ê¿ô»ú¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê¿ô»ú¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥×¥íÌîµåÁ´ÂÎÅª¤Ë¡Ê¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ë¡ËÅê¤²¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â´Þ¤á¤ÆÁ°¤è¤ê50»î¹ç¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¡£ËÍ¤Ï1Ç¯¡Ê1·³¤Ë¡Ë¤¤¤Æ¤³¤Î¿ô»ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤â¸¶Â§Åª¤Ë3Ï¢Åê¤òÈò¤±¤ë¤Ê¤ÉÅÐÈÄ¿ô¤ËÀ©¸Â¤ò¤«¤«¤ë·¹¸þ¤Ï¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀèÈ¯¤ÏÃæ6Æü¤ò´ðËÜ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë°ìÄê¤Î´Ö³Ö¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ï»î¹çÅ¸³«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â½ÐÈÖ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¡Ö1Ç¯´Ö¤ÇÃæ10Æü°Ê¾å¤¬2²ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£´ðËÜ¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÃæ10Æü°Ê¾å¶õ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤ÁÉé¤±¤Î¾õ¶·¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â´Þ¤á¤ÆÅÐÈÄ¿ô¤¬¸º¤ë¡£¤Ç¤âËÍ¤é¤ÏÅê¤²¤¿¤¤¤±¤É¡¢¸½¾ì¡Ê¤Î¼óÇ¾¿Ø¡Ë¤Ï¤±¤¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ã¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅê¤²¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Åê¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ïµå³¦Á´ÂÎ¤â´Þ¤á¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¿ù»³¡¢¾¾ËÜÍµ¤È¤Î3¿Í¤òÃæ¿´¤ËÆüËÜ°ì¤ò»Ù¤¨¤¿¼«Éé¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¤ä¤ëÅê¼ê¤¬¸º¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤â¼å¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¸Ä¿ÍÅª¤Ê»×¤¤¤â¤¢¤ë¡£¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¶¯ÎÏ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÇµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤ÈÀèÈ¯¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¸å¤í¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤Áª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¾¡¤Á¤ò½¦¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¥Á¡¼¥à¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î´Ä¶¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¶¯Ä´¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë