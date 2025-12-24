ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】長崎ヴェルカ 連勝「11」でストップ プロバスケB1 島根に9… 【速報】長崎ヴェルカ 連勝「11」でストップ プロバスケB1 島根に93-101で敗れる《長崎》 【速報】長崎ヴェルカ 連勝「11」でストップ プロバスケB1 島根に93-101で敗れる《長崎》 2025年12月24日 21時34分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ りそなグループB1長崎ヴェルカは24日、アウェーで島根スサノオマジックと対戦。 93-101で敗れ、連勝は11でストップしました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【天気】25日から26日にかけ山地中心に平地でも雪が降る見込み 五島市では冬の風物詩「浮島現象」観察《長崎》 大学生が “離島の未来” を語り合う 島を「第3のキャンパス」と位置づけた対話型授業《長崎》 グラバー園でクリスマス限定イベント「ハートキャンドル」「ポケモンキャンペーン」開催《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 神事, ホテル, 床暖房, マンション, 老人ホーム, 老後, 在宅医療, 大船, 射出成形機, 住宅