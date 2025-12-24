【SASUKE】“還暦”山田勝己、ド派手着水「今の実力はここまで」 SASUKE愛あふれるコメントも
TBS系大型特番『SASUKE2025〜第43回大会〜』第1夜が、24日に放送された（後6：00）。還暦を迎えた山田勝己は“赤いちゃんちゃんこ姿”で挑戦した。
【写真】“還暦”山田勝己がド派手着水
ド派手な着水でリタイアとなった山田だが「SASUKEが本当に大好きで。寝てもさめても考えて。28年やってきて、今の実力はここまでかな」としつつも「黒虎魂をまだまだ見せ続けなアカンので。最後まであきらめないので、これからもよろしくお願いいたします」と力強く呼びかけた。
昨年に引き続きクリスマスの放送となった『SASUKE』。28年にわたる『SASUKE』の歴史上はじめての2夜連続放送を彩る精鋭が緑山に大集結し、完全制覇に挑む。1stステージのエリアが続々とリニューアル。『KUNOICHI』にも導入されている新プリズムシーソーが『SASUKE』第1エリアにも登場。さらにフィッシュボーンや、ツインダイヤもリニューアルされた。
【写真】“還暦”山田勝己がド派手着水
ド派手な着水でリタイアとなった山田だが「SASUKEが本当に大好きで。寝てもさめても考えて。28年やってきて、今の実力はここまでかな」としつつも「黒虎魂をまだまだ見せ続けなアカンので。最後まであきらめないので、これからもよろしくお願いいたします」と力強く呼びかけた。
昨年に引き続きクリスマスの放送となった『SASUKE』。28年にわたる『SASUKE』の歴史上はじめての2夜連続放送を彩る精鋭が緑山に大集結し、完全制覇に挑む。1stステージのエリアが続々とリニューアル。『KUNOICHI』にも導入されている新プリズムシーソーが『SASUKE』第1エリアにも登場。さらにフィッシュボーンや、ツインダイヤもリニューアルされた。