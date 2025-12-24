家事をしないくせに、外ではいい夫を演じる男性っていますよね。奥さんとしては、普段の様子を知っている分、イラッとするようで……？ 今回は、イクメンを演じて株を上げようとする夫にイラッとする話をご紹介いたします。

イクメンアピールをする夫

「夫は外では、いい夫を演じるのがムカつきます。家ではぐうたらしてるだけだし、何回もお願いしてようやく家事や育児を手伝ってくれる程度なのに、近所の人からは『いい旦那さんねぇ』と言われるんですよね。朝、ゴミ捨てをする姿を見たご近所さんが、夫を褒めてくれたのですが、夫も『これくらい当然ですから！』とさわやかに答えててイラッ……。ゴミ捨てっていっても、各部屋のゴミ箱を集めて新しいゴミ袋をセットするまでがワンセットなんですけどね。私がいろいろサポートしてるから、そんな風にいい夫アピールができているってことに気づいてほしいです」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 外面がいい旦那さんだと、奥さんとしてはモヤモヤした気持ちになりますよね。お膳立てがあることに気づかないと、奥さんの夫への気持ちはどんどん冷え切っていくでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。