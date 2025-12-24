ココナッツサブレ×ヨーグルト＝チーズケーキ？ さらに「レモン果汁」と「はちみつ」を加えると…【Nスタ解説】
今SNSで話題なのが、「ココナッツサブレ」と「ヨーグルト」を使うとチーズケーキのようなスイーツが出来上がるという投稿。クリスマスにもオススメということで、Nスタも作ってみました。
「う、うまい。。。」 ついに本家も反応
ココナッツサブレとヨーグルトで作る「ココナッツサブレケーキ」がSNSでバズっています。
ヨーグルトにココナッツサブレを刺して、ひと晩、冷蔵庫に入れておくと、チーズケーキっぽくなるんだそうです。
岩手県のヨーグルトメーカー「岩泉ホールディングス」は、水切りせずに作りました。
岩泉ホールディングスのSNSより
「なるほど、ヨーグルトの水分を吸ったココナッツサブレがレアチーズケーキっぽい」
そして、長野県の「八ヶ岳乳業」は12月23日に仕込んだそうで、24日午後2時ごろに完成したといいます。
八ヶ岳乳業(株) マーケティング企画課 南澤敏 主任
「出来上がりがこの商品ですけれど、こんな感じです」
そのお味は?
八ヶ岳乳業(株) マーケティング企画課 南澤敏 主任
「おいしいです。ちょうどチーズケーキになってきていると思います。ハチミツかけたり、ちょい足しすると好みに合わせられるのかなと」
ついに、本家のココナッツサブレ公式SNSも反応しました。
ココナッツサブレの公式SNSより
「う、うまい。。。」
どのフレーバーでもおいしいそうですが、オススメのココナッツサブレは「濃厚ベイクドチーズ」味なんだそうです。
「“レモン果汁”と“はちみつ”で、よりチーズケーキ感が」
出水麻衣キャスター:
Nスタでも“ココナッツサブレケーキ”を作ってみました。
用意したのは、水分の少ないギリシャヨーグルトとココナッツサブレ。
ヨーグルトにココナッツサブレを刺して、冷蔵庫でひと晩寝かせて完成です。
Nスタ特製“ココナッツサブレケーキ”を試食してもらいます。今回は無糖のギリシャヨーグルトの上からはちみつをかけて、少し甘みを足しています。
社会起業家 石山アンジュさん:
本当にヨーグルトなんですか。クリームチーズみたいです。
井上貴博キャスター:
私も食べましたが、はちみつの量でも甘さを調節できるのがいいなと思います。
山形純菜キャスター:
ジェネリックレアチーズケーキですね。
出水キャスター:
さらにSNSでは、レモン果汁とハチミツを加えると、よりチーズケーキ感が増すという投稿がありました。
ポッカサッポロフード&ビバレッジの担当者によると「おすすめは、レモン果汁を小さじ1から大さじ1、はちみつを大さじ1から2を入れると、よりチーズケーキ感がアップする」ということです。
※大型のヨーグルト 1パック(300g〜350g)の場合
