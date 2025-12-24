今SNSで話題なのが、「ココナッツサブレ」と「ヨーグルト」を使うとチーズケーキのようなスイーツが出来上がるという投稿。クリスマスにもオススメということで、Nスタも作ってみました。

「う、うまい。。。」 ついに本家も反応

ココナッツサブレとヨーグルトで作る「ココナッツサブレケーキ」がSNSでバズっています。



ヨーグルトにココナッツサブレを刺して、ひと晩、冷蔵庫に入れておくと、チーズケーキっぽくなるんだそうです。





ヨーグルトメーカー各社も次々に投稿。

岩手県のヨーグルトメーカー「岩泉ホールディングス」は、水切りせずに作りました。

岩泉ホールディングスのSNSより

「なるほど、ヨーグルトの水分を吸ったココナッツサブレがレアチーズケーキっぽい」

そして、長野県の「八ヶ岳乳業」は12月23日に仕込んだそうで、24日午後2時ごろに完成したといいます。

八ヶ岳乳業(株) マーケティング企画課 南澤敏 主任

「出来上がりがこの商品ですけれど、こんな感じです」

そのお味は?

八ヶ岳乳業(株) マーケティング企画課 南澤敏 主任

「おいしいです。ちょうどチーズケーキになってきていると思います。ハチミツかけたり、ちょい足しすると好みに合わせられるのかなと」

ついに、本家のココナッツサブレ公式SNSも反応しました。

ココナッツサブレの公式SNSより

「う、うまい。。。」

どのフレーバーでもおいしいそうですが、オススメのココナッツサブレは「濃厚ベイクドチーズ」味なんだそうです。

「“レモン果汁”と“はちみつ”で、よりチーズケーキ感が」

出水麻衣キャスター:

Nスタでも“ココナッツサブレケーキ”を作ってみました。



用意したのは、水分の少ないギリシャヨーグルトとココナッツサブレ。



ヨーグルトにココナッツサブレを刺して、冷蔵庫でひと晩寝かせて完成です。



Nスタ特製“ココナッツサブレケーキ”を試食してもらいます。今回は無糖のギリシャヨーグルトの上からはちみつをかけて、少し甘みを足しています。

社会起業家 石山アンジュさん:

本当にヨーグルトなんですか。クリームチーズみたいです。

井上貴博キャスター:

私も食べましたが、はちみつの量でも甘さを調節できるのがいいなと思います。

山形純菜キャスター:

ジェネリックレアチーズケーキですね。

出水キャスター:

さらにSNSでは、レモン果汁とハチミツを加えると、よりチーズケーキ感が増すという投稿がありました。



ポッカサッポロフード&ビバレッジの担当者によると「おすすめは、レモン果汁を小さじ1から大さじ1、はちみつを大さじ1から2を入れると、よりチーズケーキ感がアップする」ということです。

※大型のヨーグルト 1パック(300g〜350g)の場合

