セルティック指揮官が前田大然の残留を熱望「ここにいることを彼は幸せに思っている」
セルティックのウィルフリード・ナンシー監督がFW前田大然のクラブ残留を強く望んでいることを明かした。イギリス『BBC』が伝えている。
現在28歳の前田は今年9月、希望していた移籍が実現しなかったことを認め、前指揮官のブレンダン・ロジャーズ氏も前田が2月時点で退団を望んでいたと明かしていた。
2027年6月まで契約を残す前田は、昨季に公式戦33ゴールを記録した一方、今季はここまで7ゴールとペースを落としている。
ナンシー監督の下では5試合にスタメン出場して1得点。指揮官は「以前、彼に退団の機会があったことは知っているが、今のところ彼は我々と共にあり、ここにいることを彼は幸せに思っている」と語り、「我々は彼を引き留めたいし、彼もそれを知っている。彼が残ることを願っている」と残留への期待を口にした。
