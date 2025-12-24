NMB48芳賀礼1st写真集『ぽんっ』発売決定！水着＆ランジェリー初挑戦、抜群のプロポーションを披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NMB48・芳賀礼の1st写真集『ぽんっ』が、2026年2月18日に発売されることが決定した。

■れいぽんと一緒に旅をしているような臨場感

“あざとさ”でファンを魅了するれいぽん。「この写真集で一番お届けしたかったのは彼女感」と本人が語るように、沖縄を舞台に海でマリンスポーツやスイカ割りを楽しんだり、ナイトプールや街ブラ＆食べ歩きではしゃいだり、あざとさを最大限に詰め込み、れいぽんと一緒に旅をしているような臨場感が味わえる仕上がりに。さらに、泡風呂シーンやキュート＆セクシーなうさぎに変身するなど、れいぽんの希望も詰め込んだ一冊となった。

「1st写真集という大切な機会までとっておいた」という初水着、初ランジェリーシーンもたっぷり。かねてから期待されていた抜群のプロポーションをかわいく、エモく撮影。本人も「自分じゃないみたい！ って思えるほど素敵」と太鼓判。今しか撮れない19歳の瑞々しい瞬間をおさめた一冊となっている。

■NMB48芳賀礼 コメント