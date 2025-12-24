大手広告会社・電通（東京）の新入社員だった高橋まつりさんが２４歳で過労自殺してから、２５日で１０年となった。

母親の幸美さん（６２）が２４日、命日を前に都内で記者会見を開き、「依然としてまつりと同じように仕事で追い詰められ、命を落とす人が後を絶たない。働き方改革をさらに進め、全ての人が希望を持って人生を送れる国にしてほしい」と訴えた。

「まつりがいない１０年目のクリスマスを迎えます」。会見の冒頭、幸美さんは１０秒近くハンカチで目頭を押さえながら、用意した手記を読み上げ始めた。涙で何度も声を詰まらせながらも前を見つめ、「１０年という月日は、決して最愛の娘を失った悲しみを癒やすものではない」などと心境を明かした。

この日、記者会見のために自宅のある静岡県から新幹線で上京した幸美さん。東京駅に着いた時、「１０年前に戻ってまつりが迎えに来てくれたらどんなにいいだろう」と思い、涙が止まらなかったという。

２０２４年度に過労死や過労自殺（未遂を含む）として労災認定されたのは１５９人と、１９年度（１７４人）以来、５年ぶりに１５０人を超えた。まつりさんの死後も過労死が相次ぐ現状に、幸美さんは「本当に悲しい。国は労働者が健康に働ける社会を作る努力を永遠にしていかなければならない」と述べた上で、自身も過労死根絶に向けてさらに力を尽くしていくとした。

高橋幸美さんの手記全文

大手広告会社・電通（東京）の新入社員だった高橋まつりさんが２０１５年１２月に２４歳で過労自殺してから、２５日で１０年となる。母親の幸美さん（６２）が２４日に公表した手記の全文は以下の通り。

◆

まつりがいない１０年目のクリスマスを迎えます。

２０１５年１２月２５日クリスマスの朝まつりはわずか２４歳の人生を閉じました。 あの日から１０年という長い年月、何度季節が巡っても、私の時間はあの日のまま止まっています。どんなに時が過ぎても、まつりは大切な愛しい娘です。はじけるような笑顔、「お母さん、大好き」と抱きしめてくれたぬくもり、一緒に登った富士山、「お母さんいつまでも元気でね」と食事に連れて行ってくれた１０日後、冷たくなったまつりに会いに行くことになるとは思いもしませんでした。あの日を思うたびに胸が張り裂けそうです。

１０年という月日は決して最愛の娘を失った悲しみを癒すものではありませんでした。むしろ歳月を重ねるほど、本当ならばここにいるはずのまつりの人生を思い描き、苦しみは増すばかりです。

まつりは、恵まれない境遇から努力を重ね、懸命に生きてきました。しかし、希望を持って入社した電通での勤務は想像をはるかに超える過酷なものでした。眠れないほどの長時間労働とパワハラに追い詰められ、逃げる力を奪われたのです。最後のメールには「大好きで大切なお母さん、さようなら。今までありがとう。仕事も人生もすべてが辛いです。お母さん、自分を責めないでね。最高のお母さんだから」と書かれていました。

電通は労働環境改善の取り組みを続けていると話しています。まつりが生きている時に改善していたら、まつりは命を落とすことはなかったと思うと悔しくてたまりません。今後もまつりの記憶を風化させることなく、全ての社員と会社を取り巻く全ての人の人権を尊重した経営が行われるよう見守りたいと思います。

日本では長年、過労死が相次ぎ、２０１４年に「過労死等防止対策推進法」、２０１８年には長時間労働を規制する「働き方改革」が成立しました。

しかし依然としてまつりと同じように仕事で追い詰められ、命を落とす人が後を絶ちません。過労死は、若くて健康な人、経験豊富な人、様々な職種で起きています。なぜ、人手不足になるのか、長時間労働になるのか、どうしたら健康で働ける職場をつくれるのか、国全体で働き方の構造を丁寧に検証して対策を進めて欲しいと思います。働き方改革をさらに進め、全ての人が希望を持って人生をおくれる国にしてほしいと心から願っています。

「働くことが人の命を奪ってはならない」その当たり前のことをかつて日本中がまつりの死を通して気づいたはずです。

１０年目の命日に寄せて、私は改めて強く願います。これ以上、まつりのような過労死の犠牲者を増やさないでください。

私のように大切な家族を失う人を増やさないでください。

まつりの命は取り返すことはできませんが、まつりの死が報われるとしたら、「働く人の命を奪わない社会をつくる」という約束だと思います。

私は、まつりと過ごした愛しい時間を胸に、まつりの生きることができなかった未来が明るいものになるように、これからも過労死根絶のために力を尽くしてまいります。