Netflix『ラヴ上等』、シーズン2の制作決定！ 異色の“ヤンキー恋リア”が話題沸騰 異例スピードで決定
Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン1の反響を受け、異例の早さでシーズン2の制作が決定。あわせて、シーズン2制作決定ビジュアルが公開された。
【写真】恋リアなのに一触即発!? 「ラヴ上等」場面写真ギャラリー
“はみ出し者”として生きてきたヤンキー男女が、喧嘩も恋も本気でぶつかり合う姿を描く本作は、配信開始直後から話題を呼び、グローバル週間TOP10（非英語シリーズ）初登場8位を獲得（集計期間：2025年12月8日〜14日）、日本発アンスクリプテッド作品として初めて韓国におけるNetflix週間TOP10（シリーズ）入りするなど、破竹の勢いで記録を更新している。
国内はもちろん海外のSNSでも「こんな恋リア見たことない」「すべてが規格外すぎる」「イメージとのギャップもあり真っ直ぐで純粋な気持ちに感動する」などの声が急増。日本の“ヤンキー”と“恋愛リアリティ”という未踏のジャンルが、日本のみならず海外にも衝撃を与え、異例スピードでのシーズン2の制作決定となった。
あわせて、シーズン2制作決定ビジュアルが公開された。シーズン1を象徴したのはショッキングピンクとネオン管がぎらつく世界観だったが、その熱量はそのままに、イメージを大胆にアップデート。夕焼けに染まる海岸線に、ロイヤルブルーの碇を新たにあしらった作品ロゴが浮かぶ。海辺の静けさの中で、ヤンキーたちの恋と葛藤がどう爆発するのか--。
シーズン2制作決定を受け、本作のプロデューサーのMEGUMIは、「このたび、シーズン2の制作がこれほど早く決定したことを、心より嬉しく思っております。また配信後、私たちが届けたかった“超JAPAN”とも言えるヤンキー文化を、日本のみならずさまざまな国の皆さまにご覧いただけたことに、チーム一同、深い喜びを感じています。今を全力で生きるヤンキーたちの魅力を、さらに感じていただけるよう、シーズン2も気合を入れて制作してまいります。どうぞご期待ください」と語っている。
Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン1は独占配信中。
【写真】恋リアなのに一触即発!? 「ラヴ上等」場面写真ギャラリー
“はみ出し者”として生きてきたヤンキー男女が、喧嘩も恋も本気でぶつかり合う姿を描く本作は、配信開始直後から話題を呼び、グローバル週間TOP10（非英語シリーズ）初登場8位を獲得（集計期間：2025年12月8日〜14日）、日本発アンスクリプテッド作品として初めて韓国におけるNetflix週間TOP10（シリーズ）入りするなど、破竹の勢いで記録を更新している。
あわせて、シーズン2制作決定ビジュアルが公開された。シーズン1を象徴したのはショッキングピンクとネオン管がぎらつく世界観だったが、その熱量はそのままに、イメージを大胆にアップデート。夕焼けに染まる海岸線に、ロイヤルブルーの碇を新たにあしらった作品ロゴが浮かぶ。海辺の静けさの中で、ヤンキーたちの恋と葛藤がどう爆発するのか--。
シーズン2制作決定を受け、本作のプロデューサーのMEGUMIは、「このたび、シーズン2の制作がこれほど早く決定したことを、心より嬉しく思っております。また配信後、私たちが届けたかった“超JAPAN”とも言えるヤンキー文化を、日本のみならずさまざまな国の皆さまにご覧いただけたことに、チーム一同、深い喜びを感じています。今を全力で生きるヤンキーたちの魅力を、さらに感じていただけるよう、シーズン2も気合を入れて制作してまいります。どうぞご期待ください」と語っている。
Netflixリアリティシリーズ『ラヴ上等』シーズン1は独占配信中。