ナチュラル派の【40・50代】必見！ 肩肘張らない「こなれボブ」がステキ♡

正統派ボブはスルンとまとまるシルエットが印象的ですが、重たさや野暮ったさが気になりがち。解決するには、軽く動きをつけて少しだけ崩すのがオススメです。飾らないニュアンスが生まれることで、40・50代にふさわしい大人の余裕をまとえるかも。今回はカラーとの組み合わせも好相性な、こなれた印象のスタイルを紹介します。

ベースはワンレングスでOK

大胆にレイヤーやパーマでアレンジを加えなくても、ワンレングスの表面に動きを加えればこなれ見えを狙えます。ベースには重みによるまとまりやすさがあり、ボブの持つ扱いやすさはそのまま。落ち着いたトーンのグレージュには、ピンクを配合するとツヤが出て若々しい印象を目指せます。暖色の与えるイメージのおかげで、健康的な血色の良さも演出できそう。

ひし形で柔らかさをプラス

わずかにレイヤーを入れて、首元に向けてカーブを描くシルエットを演出。ひし形は小顔見えを期待できるだけでなく、顔まわりに曲線ができるため柔らかさも感じさせます。@rico_salonさんが「グレージュの柔らかい色味でトーンダウンしても重くならないように」とコメントするように、カラーへのこだわりでナチュラルさも補って。

スッキリ見せるなら短めに

襟足をギリギリまで短く詰めたコンパクトなミニボブは、爽やかさが魅力。後頭部には丸みがあるものの、毛先をぷつっと切りそろえているのでスタイリッシュさが光ります。カットした@amimotokiさんは「段が少なめだから、スタイルチェンジしやすいのも魅力」と、先を見据えたメリットを語っています。

冬でも明るく見える前上がり

全体に軽さを持たせるだけでなく、サイドのラインを工夫するのもひとつの手。前上がりになるようにカットすると、顔まわりが明るく見やすくフレッシュに映ります。ダークカラーやボリュームのあるアイテムを身につけることの多い冬でも、髪型に抜け感があれば、バランスが整いやすくなります。

writer：Nae.S