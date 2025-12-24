Laura day romance¡¢ÆóÉôºî¥¢¥ë¥Ð¥à¸åÊÔ¡Ø¹ç´¿¤ë - bridges¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¡õ¥ê¡¼¥É¶ÊMV¸ø³«
Laura day romance¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¹ç´¿¤ë - bridges¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¹ç´¿¤ë - walls¡Ù¤ÈÂÐ¤ò¤Ê¤¹ÆóÉôºî¤Î¸åÊÔ¡£¤³¤ÎÆóÉôºî¤Ï¡¢¤¢¤ëÆó¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò½ä¤ëÊª¸ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÇÛ¿®¸ÂÄê¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Á°ÊÔ¡Ø¹ç´¿¤ë - walls¡Ù¤ÎCD¤âÆ±»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢1,000Ëç¸ÂÄêÀ¸»º¤È¤Ê¤ëÆóÉôºî´°Á´È×BOX¡Ø¹ç´¿¤ë - walls or bridges¡Ù¤ÏÍ½Ìó¤Ë¤Æ´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ø¹ç´¿¤ë - bridges¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ë¤·¤ÆÊª¸ì¤Î¥¨¥Ô¥í¡¼¥°¤ò¾þ¤ë³Ú¶Ê¡Ö¸åÌ£°¤¤¤ä¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼½êÍ¤È¤¤¤¦ÂçÎÌ¤Îµ¡ºà¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤Ç¡¢ÃæÈ×¤«¤é¤Î³Ú¶Ê¤ÎÅ¸³«¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤ÏÂçÈªµ®Ìí¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¢£3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¹ç´¿¤ë - bridges¡Ù
2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
CDÍ½Ìó¡§https://lnk.to/Ldr_wallsorbridges
ÇÛ¿®Í½Ìó¡§https://lnk.to/Nemuru_bridges
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01.²¿¸÷Ç¯¡©¡Ãhow far¡Ä?
02.¥é¥¤¥¿¡¼¡Ãlighter
03.Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ëÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡Ãyes, I know
04.¥×¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¡Ãplatonic
05.¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥À¡¼¥¯¡Ãrunning in the dark
06.È©¤È±«¡Ãskin and rain
07.Îø¿Í¤Ø¡ÃKoibitoe
08.making a bridge¡Ã¶¶¤ò²Í¤±¤ë
09.orange and white¡ÃÇò¤ÈÜô
10.¸åÌ£°¤¤¤ä¡Ãsour
◾️¡Ø¹ç´¿¤ë - walls¡Ù
2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
CD / PCCA-06450 / 2,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CDÍ½Ìó¡§https://lnk.to/Ldr_wallsorbridges
¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¡§https://lauradayromance.lnk.to/Nemuru-walls
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01.5-10-15 I swallowed¡ÃÌ´¤ß¤ë¼êÁ°
02.Sleeping pills¡ÃÌ²¤êÌô
03.Amber blue¡Ã¥¢¥ó¥Ð¡¼¥Ö¥ë¡¼
04.¿¼¸ÆµÛ=time machine
05.Å¾¹»À¸¡Ãa new life!
06.mr.ambulance driver¡Ã¥ß¥¹¥¿¡¼¥¢¥ó¥Ó¥å¥é¥ó¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼
07.subtle scent¡ÃÈù¹áÀ
08.¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ãplatform
09.smoking room¡ÃµÊ±ì¼¼
10.½í¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ãon the beach
¢£¡ãLaura day romance hall tour 2026 ¡ÈFixing a hall¡É¡ä
2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦¥È¡¼¥¯¥Í¥Ã¥È¥Û¡¼¥ëÀçÂæ Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¶µ°éÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î10Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦NHKÂçºå¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦²¬Ã«¹Ýµ¡Ì¾¸Å²°¸ø²ñÆ² Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î16Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â
¡¦Á´ÀÊ»ØÄê ⼀ÈÌ 5,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦Á´ÀÊ»ØÄê U-22³ä 5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÃåÀÊ»ØÄê ⼀ÈÌ 5,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÃåÀÊ»ØÄê U-22³ä 5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://lauradayromance.com/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Laura day romance ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Laura day romance ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Laura day romance ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Laura day romance ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Laura day romance ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok