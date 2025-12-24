◆プロボクシング「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」 ▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 ４団体統一王者・井上尚弥―アラン・ピカソ▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１２回戦 中谷潤人―セバスチャン・エルナンデス▽ＩＢＦ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・ウィリバルド・ガルシア―寺地拳四朗（１２月２７日 サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）

【リヤド（サウジアラビア）２４日＝勝田成紀】世界３階級制覇に挑む前ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級統一王者・寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝が、会場施設内で行われた公開練習「パブリックワークアウト」に参加。ほかの日本人４選手は特設リングで軽めのシャドーボクシングを行っただけだったが、寺地はシャドーに続き加藤健太トレーナー（４０）を相手にミット打ちも披露。軽快な動きから左の強打をミットにたたき込んだ。

７月にリカルド・サンドバル（米国）に敗れ２本のベルトを失ったが、２日後には現役続行を決断。再起戦で、ＩＢＦ世界スーパーフライ級王者ウィリバルド・ガルシア（３５）＝メキシコ＝に挑戦し、世界３階級制覇を目指す。

１９日にリヤド入り。２３日の到着セレモニーでは、サウジの伝統衣装である「トーブ」と呼ばれる白い衣装と「シュマーグ」と呼ばれる頭巾をサプライズで身に着けて登場。「つかみはバッチリですね」としてやったりの表情だった。

スーパーフライ級王座を獲得すれば、以前から対戦を希望していたＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯ世界同級統一王者ジェシー“バム”ロドリゲス（２５）＝米国、帝拳＝との統一戦も現実味を帯びてくる。「自分の中でもすごく大事な試合だと思っている」と高いモチベーションで、サウジのリングに上がる。

戦績は寺地が２５勝（１６ＫＯ）２敗、ガルシアが２３勝（１３ＫＯ）６敗２分け１無効試合。

興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）」で配信される。