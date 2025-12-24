吉田晴登、自身初となるカレンダーを発売 『ウルトラマンオメガ』ホシミ コウセイ役で人気
テレビ東京系で現在放送中の『ウルトラマンオメガ』にホシミ コウセイ役で出演する俳優・吉田晴登の自身初となるカレンダー『HARUTO YOSHIDA CALENDER 2026』（4月始まり）が2026年2月16日(月)に発売されることが決定した。
【写真あり】吉田晴登が公開した5年ぶり共演の山田裕貴との2ショット
今回が初めての発売となるこのカレンダーは、2026年4月から2027年3月まで利用できるスクールカレンダー。カレンダーのデザインや構成にも、吉田本人のこだわりが詰まり、オフショットのような“素”の表情だけではなく、洗練された表情のカットも満載となっている。
また、発売を記念して、カレンダーお渡し会とファンクラブ会員限定のミニトークイベントを開催することが決定。先行予約購入と発売記念イベントの参加者には限定特典が付いている。
