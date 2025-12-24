LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「GoGoセール」を12月24日正午から25日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となるほか、オンラインカード決済限定で10％ポイントアップする。12月26日から2026年1月3日までの年末年始、2026年5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、the b 池袋が5,834円から、東急ステイ四谷が13,324円から、シタディーン新宿東京が21,300円から、スマイルホテルプレミアム札幌すすきのが5,228円から、イマジンホテル＆リゾート函館が13,200円から、箱根ホテル小涌園（朝食付）が24,675円から、ホテルリソルトリニティ金沢が4,800円から、ホテル法華クラブ大阪が5,865円から、ホテル阪神アネックス大阪が7,760円から、ホテルリソルトリニティ博多が12,160円から、ノボテル沖縄那覇が6,316円から、那覇ウエスト・インが7,040円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合。支払金額に応じてPayPayポイントが付与され、即時利用ができる。