¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÀä·Ê¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¾ÅÆî³¤´ß±è¤¤¹ñÆ»134¹æ¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
Åß¤Î´¨¤µ¤¬¿È¤ËÀ÷¤ß¤ëµ¨Àá¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¶õµ¤¤¬À¡¤ó¤ÀÌë¤ÎÀä·Ê¤Ç¤¹¡£Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤ÆË»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ëÊý¤â¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î16Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÀä·Ê¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö³¤±è¤¤¤òÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃ¤ËÅß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉÙ»Î»³¤ä°ËÆ¦ÂçÅç¤Þ¤Ç¸«ÅÏ¤»¤ë³«Êü´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¹áÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¥¯¥¹¥ê¥¹¥Þ¤Ë¾ÅÆî¤ÎÄ¬É÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ´¨¤¤Ãæ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿´ä¼ê¸©¡Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢Åß¤Ç¤â²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Î¤â¤È¡¢³¤¤È¶õ¤ÎÍºÂç¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò°ÂÁ´¤Ë³Ú¤·¤á¡¢¼þÊÕ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¤âËþµÊ¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¤ª´«¤á¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÍºÂç¤ÊÁêÌÏÏÑ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ê¡¢Åß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÙ»Î»³¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢´¶Æ°Åª¤Ê·Ê¿§¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¹¾¤ÎÅç¥·¡¼¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ê¤É¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¾ÅÆî¤ÎÊõÀÐ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿ÀÄ¿¹¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÉÙ»Î»³¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥¤¥Ö¤ÏÀ¶¡¹¤·¤¯¤Æµ¤»ý¤ÁÎÉ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö°²¥Î¸Ð¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢È¢º¬³°ÎØ»³¤«¤é°²¥Î¸Ð¤ò¸«²¼¤í¤¹Àä·Ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þ´ü¤ÏÆÃ¤Ë¶õµ¤¤¬À¡¤ó¤ÇÉÙ»Î»³¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£É¸¹â¤¬¹â¤¤¤¿¤áÅß¤Î·Ê¿§¤¬Èþ¤·¤¯¡¢Í¼Êë¤ì¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¸Ð¤È»³¡¹¤¬¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ»Ï©¼«ÂÎ¤âÁö¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Å¸Ë¾¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÀÅ¤«¤Ç¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾ì½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡ÖÅß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢³°ÎØ»³¤ÎÈøº¬¤òÁö¤ë¤³¤ÎÆ»¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¶õ¤È¸Ð¤Î´Ö¤òÁö¤ë¡Ù´¶³Ð¤Ç¡¢ÉÙ»Î»³¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÆü¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤º¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿¹Åç¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§¾ÅÆî³¤´ß±è¤¤¹ñÆ»134¹æ¡Ê¹¾¤ÎÅç¡ÁÍÕ»³¡Ë¡¿58É¼¹¾¤ÎÅç¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢³¤±è¤¤¤òÁö¤ë·Ê¿§¤ÎÎÉ¤¤¥ë¡¼¥È¤Ç¤¹¡£Å·µ¤¤ÎÎÉ¤¤Æü¤Ë¤Ï¡¢º¸¼ê¤Ë¹¤¬¤ëÁêÌÏÏÑ¤È¡¢±ó¤¯¤ËÉÙ»Î»³¤äÂçÅç¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÍ¼Êë¤ì»þ¤Ï¡¢¶õ¤È³¤¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¹¾¤ÎÅç¤ä³ùÁÒ¡¢ÍÕ»³¤Ê¤É¡¢Î©¤Á´ó¤ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âËÉÙ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§°²¥Î¸Ð¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡ÊÈ¢º¬³°ÎØ»³¥ë¡¼¥È¡Ë¡¿62É¼È¢º¬³°ÎØ»³¤ÎÈøº¬¤òÁö¤ëÍÎÁÆ»Ï©¤Ç¡¢Àä·Ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¥È¤Ç¤¹¡£ÉÙ»Î»³¤ä°²¥Î¸Ð¡¢ÁêÌÏÏÑ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤ËÅß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¸«¤ëÉÙ»Î»³¤Î»Ñ¤Ï³ÊÊÌ¡£¥«¡¼¥Ö¤¬Â¿¤¯¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤½¤Î¤â¤Î¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ¤Î¥ì¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤äÅ¸Ë¾Âæ¤ÇµÙ·Æ¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ï¡¢Àã²½¾Ñ¤ò¤·¤¿»³¡¹¤òÄ¯¤á¤ëÍ¥²í¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
