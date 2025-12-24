¶ËºÙ»ú¤Ê¤Î¤Ë³ê¤é¤«¤Ë½ñ¤±¤Æ¡¢¤·¤«¤â°Â²Á¤Ê¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡© ³ØÀ¸¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤¿¥Ú¥ó¡ÖJuice+¡×¤Î³«È¯ÈëÏÃ
Áí¹çÉ®µ¶ñ¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬¶ËºÙ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤â³ê¤é¤«¤Ë½ñ¤±¤ë¥Ú¥óÀè¡Ö¥·¥Ê¥¸¡¼¥Á¥Ã¥×¡×¤òºÇ½é¤ËÅëºÜ¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤¬¡¢2016Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿´éÎÁ¥²¥ë¥¤¥ó¥¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡Ö¥¸¥å¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¯¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê½Ð¤»¤ë¥³¡¼¥ó·¿¤È¡¢ºÙ¤¤Ê¸»ú¤¬½ñ¤¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥¤¥×·¿¤Î2¤Ä¤Î¥Á¥Ã¥×¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤ò¤·¤¿¥Ú¥óÀè¤Ï¡¢ºÙ¤¤Ê¸»ú¤¬³ê¤é¤«¤Ë½ñ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤½¤Î¶¯¤ß¤«¤é¡¢¤½¤Î¸å¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥Î¥Ã¥¯04¡×¡¢2024Ç¯¤Ë¡Ö¥Õ¥ê¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥Ê¥¸¡¼¥Î¥Ã¥¯¡×¤Ë¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥·¥Ê¥¸¡¼¥Á¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤¿0.3¡¢0.4mm¤È¤¤¤Ã¤¿¶ËºÙ¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ú¥óÀè¤¬»æ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¥ê¥«¥ê¤·¤¿´¶¿¨¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³ê¤é¤«¤Ë½ñ¤±¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¯¥Õ¥í¡¼¡Ê¥Ú¥óÀè¤«¤é»æ¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤ë¥¤¥ó¥¯¤ÎÎÌ¤äÀª¤¤¡Ë¤¬¤¤¤¤¤ª¤«¤²¤«¡¢¤¯¤Ã¤¤ê¤·¤¿Ê¸»ú¤¬½ñ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÙ»ú¤Ç¤âÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥·¥Ê¥¸¡¼¥Á¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤¿´éÎÁ¥²¥ë¥¤¥ó¥¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ò¡¢³ØÀ¸¤ò¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢1ËÜ165±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤¤¤¦Äã²Á³Ê¤Ç2025Ç¯12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖJuice+¡Ê¥¸¥å¡¼¥¹ ¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥·¥Ê¥¸¡¼¥Á¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤¿´éÎÁ¥²¥ë¥¤¥ó¥¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡Ö¥¸¥å¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡×¤¬1ËÜ220±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤êÇã¤¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖJuice+¡×¤Î¥«¥é¡¼Å¸³«¤ò¸«¤ë
¡Ö¥·¥Ê¥¸¡¼¥Á¥Ã¥×¤ò½é¤á¤ÆÀ½ÉÊ²½¤·¤¿¡Ø¥¸¥å¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ù¤¬¡¢ÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë8·î¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¸¥å¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤ÎÈ¯Çä¤«¤é5Ç¯¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿º¢¤Ë¡¢¥·¥Ê¥¸¡¼¥Á¥Ã¥×¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¡Ø¥¸¥å¡¼¥¹ ¥×¥é¥¹¡Ù¤Î³«È¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯È¯Çä¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤¿¾¦ÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¡Ö¥¸¥å¡¼¥¹ ¥×¥é¥¹¡×¤Î´ë²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥óÉ®µ¶ñ´ë²èÂè°ì²Ý¤Î·ª¸¶Í¥´õ¤µ¤ó¡£
¡Ö¥¸¥å¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡×¤ÏÊ¸¶ñ¹¥¤¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥²¥ë¥¤¥ó¥¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Î¼çÍ×¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë³ØÀ¸ÁØ¤Ê¤É¡¢¤è¤êÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿À½ÉÊ¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥¸¥å¡¼¥¹ ¥×¥é¥¹¡×¤Î´ë²è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³ØÀ¸¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤ë¤Ê¤É»Ô¾ìÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¡¢³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥·¥Ê¥¸¡¼¥Á¥Ã¥×ÅëºÜ¥²¥ë¥¤¥ó¥¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë»þ¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1°Ì¤¬¡Ö½ñ¤¿´ÃÏ¡×¡¢2°Ì¡Ö²Á³Ê¡×¡¢3°Ì¤¬¡Ö°®¤ê¤ä¤¹¤µ¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½ñ¤¿´ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö½ñ¤»Ï¤á¤¬¤«¤¹¤ì¤ë¡×¡ÖµÞ¤¤¤Ç½ñ¤¯¤È¥à¥é¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÉ®°µ¤¬¶¯¤¤¤È¥Ú¥óÀè¤¬°ú¤Ã³Ý¤«¤ë¡×¡ÖºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ë½ñ¤¯¤ÈÊ¸»ú¤¬¤Ä¤Ö¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔËþÅÀ¤¬µó¤¬¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¡Ö100±ßÂæ¤ÎÀ½ÉÊ¤«¤éÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¼Â¾ð¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤«¤é¤â¡¢100±ßÂæ¤Ç¥·¥Ê¥¸¡¼¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤·¤¿´éÎÁ¥²¥ë¥¤¥ó¥¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤¬ºî¤ì¤ì¤Ð¡¢¹¤¯³ØÀ¸¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï100±ßÂæ¤Ç¥·¥Ê¥¸¡¼¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤È·ª¸¶¤µ¤ó¡£
¥³¥¹¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³ØÀ¸¤¬¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¤¡¢»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¥Ú¥ó¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¤Î¿§¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ë¤â»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·è¤á¤¿¸å¡¢ÉÊ¼Á¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤«¥Æ¥¹¥È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä·Á¤ò·è¤á¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò1¤Ä¤º¤ÄµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â5Ç¯¤Û¤É¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê·ª¸¶¤µ¤ó¡Ë
À½ÉÊ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤º¤Ã¤ÈËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢5Ç¯¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¸¥å¡¼¥¹ ¥×¥é¥¹¡×¤Ï¥Ü¡¼¥ë·Â¤Ï0.4mm¡¢¥¤¥ó¥¿§¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î4¿§¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥µ¥¯¥é¡¢¥ß¥ó¥È¡¢¥Í¥â¥Õ¥£¥é¡¢¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤Î4¿§¤Î·×8¿§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥«¥é¡¼¤Î4¿§¤Ï¡Ø¥¸¥å¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Õ¥£¥ë¤â¡Ø¥¸¥å¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é¡¼¤Î4¿§¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤¿¤á¤Î¿·¿§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤Ê¤É¤ò»²¹Í¤Ë¡¢³ØÀ¸¤¬¥Î¡¼¥È¤ò¼è¤ë»þ¤Ê¤É¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¿§¤ò½Å»ë¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢³ØÀ¸¤Ë¡È¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÁª¤ó¤À¡É¤È°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤ä¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²«Ì£¤äÀÄÌ£¤ò²Ã¤¨¤ÆºÙ¤«¤Ê¿§Ä´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê°õ¾Ý¤Î¿§¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ª¸¶¤µ¤ó¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â165±ß¤Î¥Ú¥ó¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµ¤¤òÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢·ª¸¶¤µ¤ó¤¬¡ÖºÇ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡¢¥¯¥ê¥Ã¥×¤«¤é¥Î¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¼þ¤ê¤ÎÆ©ÌÀ¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ú¥ó¾åÉô¤Ë¤¢¤ëÆóÁØ¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿§¤ÎÉ½¼¨¥Ñ¡¼¥Ä¤â¡¢»îºîÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥¥ì¥¤¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤é¤Ê¤¯¤Æ¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤Î¤«¡¢°ìÊý¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê¤Ï¤Þ¤ë¹½Â¤¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¶¯ÅÙ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥ó¼´¤Ë¹ï°õ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¿¼¤¯¤¹¤ë¤È¶¯ÅÙ¤ËÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÀõ²á¤®¤ë¤È¹ï°õ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ª¸¶¤µ¤ó¡£
¥¯¥ê¥Ã¥×¤«¤é¾å¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ú¥ó¤Î´é¡×¤È¸À¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£Çä¾ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼´¿§¤ä¥°¥ê¥Ã¥×¤Î·Á¾õ¡¢¤½¤â¤½¤â¥¯¥ê¥Ã¥×¼þ¤ê¤ÏÆ©ÌÀ¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤Î·Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡¢É½ÌÌ¤ÎÆ©ÌÀ¥Ñ¡¼¥Ä¤«¤é¤Ü¤ó¤ä¤ê¿§¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢É½ÌÌ²Ã¹©¤ÏÍüÃÏ¡ÊÍü¤ÎÈé¤Î¤è¤¦¤ËºÙ¤«¤¤±úÆÌ¤ò»ý¤¿¤»¤¿É½ÌÌ²Ã¹©¡Ë¤Ë¤·¤Æ¥¶¥é¥Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤«¤Ê¤êºÙ¤«¤¤Ä´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¡¢¥ê¥È¥é¥¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦·ª¸¶¤µ¤ó¤Ë¡¢¹Êó¤ÎÅÄÃæËüÍý¤µ¤ó¤¬¡Ö¥°¥ß¤Ã¤Ý¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢¥°¥ß¤Ã¤Ý¤¤Æ©ÌÀ´¶¤È¿¨´¶¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂ¾¼Ò¤Î¶¥¹çÀ½ÉÊ¤è¤ê²Á³Ê¤¬¾¯¤·¤À¤±¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¹âµé´¶¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢°Â¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ËÜÇã¤¦¤À¤±¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Û¤Éµ¤¤Ë¤¹¤ë²Á³Êº¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿§¤ò¤½¤í¤¨¤¿¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¿ô½½±ß¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È·ª¸¶¤µ¤ó¡£
¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éºÙÉô¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¶Å¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÀß·×¤ÈÀ¸»º¤Î´Ö¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â°Õ¸«¤ä»îºî¤¬¹Ô¤Íè¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥ê¥Õ¥£¥ë¤Ï220±ß¤Î¡Ö¥¸¥å¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡×¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤Ï¼´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¹½Â¤¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö·Á¤ò¥¹¥Ã¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¡Ø¥¸¥å¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥ó¤ÎÀèÃ¼ÉôÊ¬¤â¼ù»é¼´¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥¸¥å¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡Ù¤Î¶âÂ°¤Î¸ý¶â¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê±ß¿í·Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¸¥å¡¼¥¹ ¥×¥é¥¹¡Ù¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ù»é¤Î¸ü¤ß¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤µ¤ËÎô¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀèÃ¼¤Î·Á¤â¤«¤Ê¤ê¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ª¸¶¤µ¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Çµ¤¤¬ÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï220±ß¤Î¡Ö¥¸¥å¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡×¤è¤ê¤â¡¢165±ß¤Î¡Ö¥¸¥å¡¼¥¹ ¥×¥é¥¹¡×¤ÎÊý¤¬½ñ¤¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÉ®¼Ô¤¬¤¢¤Þ¤êÄã½Å¿´¤Î¥Ú¥ó¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Çò¼´¤ÇÍüÃÏ¤Ç¡¢¼çÄ¥¤·²á¤®¤Ê¤¤¥°¥ê¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤È¤Æ¤â»ä¹¥¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥·¥Ê¥¸¡¼¥Á¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ê¤é¤«¤Ë¡¢´éÎÁ¥¤¥ó¥¤é¤·¤¤Á¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤Ç½ñ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ËºÙ»ú¤Ê¤Î¤Ë¸«¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¥Í¥â¥Õ¥£¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¸¤¤¿§¤â½½Ê¬¤Ë¼ÂÍÑÅª¤ÊÇ»¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢´éÎÁ¥²¥ë¥¤¥ó¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¸þ¤¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ËºÙ»ú¤Î¥Ú¥ó¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¿Í¤ÎÆþÌçÍÑ¤Ë¤â¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢§Ç¼ÉÙ Î÷Ë®¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ê¸Ë¼¶ñ¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡¢³×¾®Êª¤Ê¤É¾®Êª·Ï¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼èºà¡¦¼¹É®¤ò¤³¤Ê¤¹¡£¡ØÆü·Ð¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡Ù¡ØÍ¼´©¥Õ¥¸¡Ù¡ØITmedia NEWS¡Ù¤Ê¤É¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡£¥°¥Ã¥º¤Î»È¤¤¤³¤Ê¤·¤ä¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ç¤Î¥â¥Î¤ÎÍ·¤ÓÊý¡¢Áª¤ÓÊý¤òÅÁ¤¨¤ë¡£All About ÃË¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥°¥Ã¥º¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:Ç¼ÉÙ Î÷Ë®¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)
