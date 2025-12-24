俳優の真木よう子さんが、自身のインスタグラムを更新。

第二子を出産したことを公表しました。



【写真を見る】【 真木よう子 】 第二子出産を報告 「43歳にして子を授かり、体力的にも不安でしたが、長女が育児を手伝ってくれる姿に、母としてこれ以上ない幸せな日々をおくっております」





真木よう子さんは「第二子を無事出産し、おかげさまで母子共に健康で御座います。」と、投稿。



続けて「43歳にして子を授かり、体力的にも不安でしたが、長女が育児を手伝ってくれる姿に、母としてこれ以上ない幸せな日々をおくっております。」と、その思いを綴っています。



この投稿にファンからは「よーこさん クリスマス に素晴らしい、ご報告をありがとうございます 大変ですが母子健康でなによりです」・「よう子さん おめでとう ございます 親子共に何事も無く無事で良かったですね！ それが一番です」などの反響が寄せられています。









2023年8月、真木よう子さんは自身のインスタグラムで私にはパートナーシップの相手がいます 事実婚というものですかね」と報告。

続けて「契約云々は面倒なので、お互いの自由を尊重し合えながら永く一緒にいられたら。と言う思いです」と、その思いを綴っていました。



そして、2025年7月、自身のYoutubeチャンネルで、「この度、私、真木よう子が妊娠をしてまして、今、もう、胎動が感じるくらいの期間になったんですけども」と、報告。

更に、妊娠による体調面や生活の変化について、「高齢出産になりますので、第1子の時よりかは精神衛生的にも、環境衛生的にも相当気を使って生活しております」と明かしていました。



