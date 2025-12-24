クリスマスイブ♪ 幼稚園にサンタクロースがやって来た♪ ケーキ屋さんは大忙し 信州サンタが笑顔届ける 忘れられない思い出に…【長野】
12月24日は、「クリスマスイブ」です。上田市の幼稚園ではクリスマス会が開かれました。子どもたちのもとにあの人気者は現れたのでしょうか？
上田市の上田南幼稚園で開かれたクリスマス会。
子どもたちの前に現れたのは赤い服に身を包み白く長いひげに大きな袋を持ったサンタクロースです！
歌「あわてんぼうのサンタクロース～」
園児たちはサンタさんに歌をプレゼント！
先生
「特別にクリスマスプレゼントを 準備してきました！プレゼントお部屋にあるよだって」
急いで教室に向かう子どもたち！
「どこ？あった！あった！」
素敵なプレゼントが園児たちに贈られました。
Q.なにもらった？
園児は
「えっとね すごろく」
Q.だれからもらった？
園児は
「サンタさん」
Q.サンタさん見てどうだった？
「楽しかった！」
Q.プレゼントもらってどう？
園児は
「たのしい～ うれしかった！」
1年に1度の素敵な時間。忘れられない思い出となったようです。
■ケーキ店
ショーケースに並ぶクリスマスケーキ。
真っ白の生クリームに赤いイチゴが映えています。
店員
「こちらです」
男性
「すばらしい。わぁ～」
長野市伊勢宮のケーキ店は朝から、クリスマスケーキ作りで大忙し。24日と25日の2日間でおよそ「450個」の予約が入っているといいます。
パティシエ
「忙しいです。何個くらいだろう…けっこうずっとずっと作っています」
今年は「物価高」のため去年より200円から300円ほど値上げに。
例年、人気があるサイズよりひと回り小さい「直径12センチ」の4号サイズの予約が最も多く、全体の6割を占めています。
さらに平日のクリスマスということで…
「つめつめで」
こちらの女性は会社の仲間を代表して6つのケーキを取りにきました。
購入した人は
「ちょっと天気悪いけどテレビを見ながら楽しくケーキを食べて過ごしたいと思います」
木村繁義 店主
「クリスマスってケーキ屋さんの中では本当に一大イベントというかお祭りのようなものなので。お客様もわれわれも笑顔でできるような接客と営業をしていきたい」
■信州サンタ
チャイムノイズ ピンポーン」
子供
「ぎゃーーーー」
信州サンタ
「メリークリスマース」
子供
「サンタさーん!!!」
12月21日、一足早く子供たちのもとにやってきたのはサンタクロース。
こちらのお宅にも…
信州サンタ
「メリークリスマース」
女の子
「びっくりした。（クリスマスは）サンタさんが来ておもちゃをくれる楽しい日」
これは「信州サンタ」という企画。長野市を中心に応募があった15軒およそ30人の子どもにプレゼントを届けました。
信州サンタを企画 平井 敬二さん
「ひとり親とか家庭的に苦しい方を助けられるようにという思いもありながらやっています。実際にやってみると子どもはやっぱり純粋でサンタさんが行くとめちゃめちゃ喜んでくれてその姿を見ていると私たちも元気をもらえて…」
始まったのは、4年前。当時はコロナ禍で、子供たちに笑顔を届けようと有志が企画しました。
絵本やたくさんのごちそうが詰まったオードブル。リンゴとコメは活動を知った農家が届けてくれたと言います。
プレゼントの購入などはクラウドファンディングや寄付で賄われ今年は「27万3000円」が集まり、10人ほどが手分けをしてプレゼントを配りました。
中には、初めてサンタクロースを目の当たりにしたという小学生も…。
小3
「ありがとうございます」
信州サンタ
「食べてねー」
小3
「来てくれてうれしいなと思いました。サンタさん来てくれてありがとう」
母「どうだった？」
娘「もらってうれしかった」
母「びっくりした？」
娘「うん」
母
「サンタさんいたね。早かったね。 あわてんぼうかな」
娘
「やっぱおいしいわ」
母
「こういうプレゼントがすごい家の中が温まるというか気持ち的にもうれしいしすごくありがたい気持ちしかないです」
今年、2回目の応募をした31歳の女性。4歳の双子の男の子と暮らすシングルマザーでこの取り組みはありがたいと言います。
「ちょっと厳しかったりするところがこの物価高ですごくあるので。気が滅入っちゃうことも多いんですけど、こういった取り組みをしていただけると自然とみんなが笑顔になれるので感謝です」
伊東さん息子 れいやくん
「サンタさんにお菓子（オードブル）をもらえて楽しかった」
平井さん
「子どもだけじゃなくて親御さんも一緒に楽しんでもらえたりそういったものを私たちもうれしいと思っている逆にこっちもありがとうと言いたい。さらに信州サンタが皆さんに広まってさらにもっと活動的に今後も行っていければ」
コロナ禍がきっかけで生まれた「信州サンタ」。サンタクロースは今年も多くの笑顔に出会えました。