「過去一けしからん奇跡のランジェリー姿…！」トップコスプレイヤー・えなこ《禁断すぎる超無防備SHOT》に大反響

絵本から飛び出てきたような可憐さ

『「ブーツの位置がわざとらしいっ…！」トップコスプレイヤー・えなこ《妄想を掻き立てるあざとショット》に熱狂の嵐』が話題を呼んだ、えなこがインスタグラムを更新。

華やかなクリスマスデコレーションに包まれた空間で、ガーリーな世界観をまとった最新ショットを公開し、SNSで大きな注目を集めている。

今回のスタイリングの主役は、クリスマスらしい赤×白のランジェリー。ハート柄・レース・リボンなど、かわいさを最大値まで引き出すディテールが詰まっている。

周囲を埋め尽くすピンクのギフトボックスは、えなこが得意とする“世界観づくり”そのもの。画面全体が淡いピンクの統一感に包まれている。

髪型はえなこの代名詞ともいえる、王道のツインテール。赤い小ぶりのリボンがホリデールックに完璧にマッチし、全体の赤系カラーとリンクして統一感を生み出している。

ホリデーシーズンを最高に「かわいく」「華やかに」魅せる、えなこ流ガーリースタイル。画面全体がひとつの完成された「ギフト」のような多幸感に包まれている。

