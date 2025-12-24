DEATH NOTEの世界観を纏う♡AIR TWOKYO最新コレクション

ポップカルチャーを軸に独自のグラフィックを展開するファッションブランドAIR TWOKYOから、名作『DEATH NOTE』との最新コレクションが登場します。2025年12月24日(水)より発売される本コレクションでは、夜神月の象徴的なシーンをはじめ、作品の緊張感や美学をAIR TWOKYOらしい感性で表現。ファッションとして楽しめる新たな『DEATH NOTE』の魅力に出会えるラインナップです。

印象的シーンを描いたアパレル

TシャツやロングスリーブTシャツ、パーカーには、「新世界の神となる」と宣言する夜神月をはじめ、L、弥海砂、リューク、ニア、メロといったキャラクターや名シーンを大胆にデザイン。

シーンイラストTシャツは全8種、ロングスリーブTシャツは全3種、パーカーは全3種が揃い、ホワイトやブラックを基調としたカラー展開で、日常コーデにも取り入れやすい仕上がりです。

日常使いできる雑貨&ルームウェア

アパレルに加え、ルームウェア2種やステッカーセット、トレーディングパッケージデザインキーホルダー、フロッキークリップ(リューク)、弥海砂モチーフポーチなど雑貨類も充実。

おうち時間やバッグの中でも『DEATH NOTE』の世界観を楽しめます。さらに『DEATH NOTE』商品を公式サイトから注文すると、アンブレラマーカーのプレゼントも。

※公式サイトからのご注文に限ります※条件などの詳細は下記画像をご確認ください

DEATH NOTEの美学を日常に

AIR TWOKYOの『DEATH NOTE』コレクションは、作品ファンはもちろん、グラフィック重視のファッションが好きな方にもおすすめ。

強さと儚さが共存するデザインは、着るだけで気分を高めてくれます。日常にさりげなく取り入れて、自分だけの“新世界”を楽しんでみてはいかがでしょうか♡