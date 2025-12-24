「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）

サウジアラビアで開催される世界戦興行の公開練習イベントが２４日、リヤドの特設会場で行われた。メインを飾る４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝は大トリで登場し、現地や日本のメディアも含めた約７０社９０人の関係者の熱視線を浴びる中、鋭いシャドーを披露。また、対戦相手のＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝はミット打ちで鋭いパンチを打ち込んだ。

今回もモンスターのボルテージが徐々に高まってきた。井上は険しい表情で特設リング上に登場すると、緊張感をにじませながらシャドーを敢行した。一方、ピカソはトレーナーを相手にミット打ちを行い、近距離からの鋭い連打を魅せるなど、好戦的なスタイルをアピール。メキシコチームの大声援を浴びながら３日後の決戦に備えた。

一部始終を視察した大橋ジムの大橋秀行会長（６０）はピカソの印象として「近い距離は怖いが、その分やりやすいのもある。あの身長、リーチで完全なアウトボクシングの方が（井上にとっては）嫌。接近戦は得意なので、怖い部分はあるがやりやすい面もある」と明かしつつ、「ただ、こっちに来て、尚弥の調子がすごくいいので楽しみ。素晴らしい出来なので。たぶん今年４試合目で、一番いい出来。（９月の）ムロジョン（・アフマダリエフ戦）より」と太鼓判を押した。

井上は今年１月に金芸俊（韓国）にＫＯ勝ちし、５月に米ラスベガスでラモン・カルデナス（米国）に８回ＴＫＯ勝ち。９月には名古屋で行われたムロジョン・アフマダリエフ戦で宣言通りの完封劇で大差判定勝ちし、今年を締めくくる自身４戦目は初のサウジアラビア参戦で若きメキシコの難敵を迎え撃つ。

大橋会長は「やっぱり（井上の対戦相手は）モチベーションは高く来るので、それも想定してこっちも練習をやってきている。今年（試合前の所感として）全部一緒になっちゃうけど、楽しみ以外何もない」と胸を高鳴らせていた。