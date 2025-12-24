¡È¥Ð¥à¡É¤Ï·ý»ÍÏ¯vs¥¬¥ë¥·¥¢¤Î¾¡¼Ô¤È4ÃÄÂÎÅý°ìÀïºÇÍ¥Àè¡¡±Ñ¶½¹ÔÂç¼ê´´ÉôÌÀ¤«¤¹¡¡1Ç¯È¾¸å¤Ë¤ÏSBµé¤Ø¡©
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡Ö¥ê¥ä¥É¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡¡THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI¡×¤Î¸ø³«Îý½¬¤¬24Æü¡¢¥ê¥ä¥É»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¡¢Á°WBC¡õIBFÅý°ìÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM.T¡Ë¡¢Á°WBA¡õWBCÅý°ìÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê33¡áBMB¡Ë¤é¤¬ÆÃÀß¥ê¥ó¥°¤Ç½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ê¥ä¥É¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡×¤ÈÄó·È¤¹¤ë±Ñ¶½¹ÔÂç¼ê¥Þ¥Ã¥Á¥ë¡¼¥à¼Ò¤Î´´Éô¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¹¥ß¥¹»á¤¬ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼èºàÂÐ±þ¡£Æ±¼Ò¤¬·ÀÌó¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤ÎWBA¡õWBC¡õWBO3ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¥¸¥§¥·¡¼¡¦¡È¥Ð¥à¡É¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê25¡áÊÆ¹ñ¡¢Äë·ý¡Ë¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Ç4ÃÄÂÎÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢º£²ó¹Ô¤ï¤ì¤ë»ûÃÏ¤ÈIBFÆ±µé²¦¼Ô¥¦¥£¥ê¥Ð¥ë¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê36¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡IBF¤Ï»ûÃÏvs¥¬¥ë¥·¥¢¤Î¾¡¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¤ÎÆ±µé3°Ì¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê34¡á¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤òµÁÌ³¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥ß¥¹»á¤Ï»ØÌ¾»î¹ç¤è¤êÅý°ìÀï¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡Ö»ûÃÏ¤È¥¬¥ë¥·¥¢¤Î¾¡¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ4ÃÄÂÎ¤òÅý°ì¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£»ûÃÏ¤¬¾¡¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÍèÇ¯5·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°æ¾åvsÃæÃ«¤Î¶½¹Ô¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Ð¥à¤Ï¤¼¤ÒÆüËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¤¼¤ÒÆüËÜ¤Ç»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡4ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ì¸å¤Î¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ï¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤È¤«¤Î³¬µé¤Ø¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤â¤Ã¤È¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Þ¤Ç¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï1Ç¯È¾¤°¤é¤¤¤«¤«¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë¤ÏWBA¤ËÄéÀ»Ìé¡Ê30¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¡¢WBC¤Ë°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤ÈÆüËÜ¿ÍÀ¤³¦²¦¼Ô¤¬2¿Í¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤¼¤Ò¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ·è¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£