男子ゴルフの池田勇太（４０）が、２３日に７８歳で亡くなった尾崎将司さんを追悼した。２４日、日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）を通じてコメントし「もう１回復活をお見せしたい、と思っていたのに。もっともっと生きて欲しかった」と悼んだ。

池田は尾崎さんを崇拝し、プロデビューした当初からゴルフウェアも昭和時代のジャンボを思い起こさせる３タックのパンツ姿。ジャンボの影響を大きく受けたファッションを貫いた。

池田のコメント全文は以下の通り。

突然の訃報に接し、深い悲しみにくれております。

ジャンボさんと初めて一緒にラウンドさせていただいたのは２００３年ブリヂストンオープンの最終日でした。

ジャンボさんに憧れてゴルフを始めました。当時まだ高校３年生で、まさか一緒に回れるとは思わず、緊張もさることながら、詰めかけたお客さんの多さにも度肝を抜かれたことを、昨日のように覚えています。

私が２０１６年に賞金王に就いたパーティにサプライズで駆け付けてくださった。いつものジャンボさん節でゲストを笑わせながら、『１回では認めない。２度、３度で本物』との激励を私は泣きながら聞きました。

昨年末にご病気の宣告を受けられたとき、近しい方から病状を聞いていましたが、ジャンボさんの口からは絶対に語られなかった。

誰とも会わずに闘病生活に入られたので、昨年の喜寿のお誕生日にお宅に伺ったのが、最後となってしまいました。

当時は私もケガをして治療中でしたので、親身になって症状を聞いてくださり、とにかくまずは治すことが一番と。治ればまた変わるから、と温かく励ましてくださった。

私事ながら今年は３年ぶりにシード復活し、２２日には４０歳となり、ここからリスタート、と誓った翌日の訃報に力が抜けてしまいました。もう１回復活をお見せしたい、と思っていたのに。もっともっと生きて欲しかった。あまりに早く旅立ってしまいましたが、これからもずっと、私たちを見守っていてくださると、私は信じています。

心からの感謝と敬愛と共に、謹んでご冥福をお祈りいたします。

プロゴルファー・池田勇太