利用者の低迷で存廃が議論されている、JR芸備線についてです。利用促進の可能性を探る「ユニークな実証事業」が、岡山県新見市で開かれました。

【画像を見る】野馳駅にコスプレイヤーが集結！どんなコスプレ？？

築およそ100年。開業当時の面影を残すJR野馳（のち）駅です【画像①】。レトロな駅舎に現れたのは…。

「映画『鬼太郎誕生ゲゲゲの謎』の鬼太郎の父です」【画像②】

「刀剣乱舞の三日月宗近舞台バージョンです」【画像③】

その名も「芸備線コスプレツアー」

岡山県内外から集まったコスプレイヤーたち【画像⑤】。12月13日に開かれた、芸備線再構築協議会主催の実証事業、その名も「芸備線コスプレツアー」です。



（新見市交通対策課 昌谷康司課長補佐）

「コスプレイヤーのみなさんに、芸備線沿線の魅力を発信していただきまして、利用促進につなげていきたい」

発信力のあるコスプレイヤーたちが、芸備線を利用して、沿線の公園や寺を観光。SNSで魅力を拡散することで、アニメやゲームなどのファンに芸備線をPRしようという試みです。

（参加者）

「ロケーションもよくて撮影が楽しいですし、『この魅力が伝わればいいな』と」

駅の管理人「こんな賑わいはない」

新見市では、今年の7月から臨時列車による増便や、2次交通の拡充など、利用促進の可能性を探る様々な実証事業が行われてきました。

（新見市交通対策課 昌谷康司課長補佐）

「芸備線の利用者は、実証事業が始まってから確実に増えていると思いますけど」

平日は20人ほどの高校生が通学で利用するものの、休日は利用者がほとんどいないという野馳駅。コスプレーヤーたちの熱気に、駅の管理人は…



（妹尾観光旅行センター 妹尾佳樹社長）

「（こんな賑わいは）ないですね。またこういうイベントで観光客が増えればいいなと思います」

（参加者）

「地域が盛り上がってくれたら、自分たちも来て広げてよかったと思えるので」

新見市では、現在もスタンプラリーなどの実証事業が行われています。再構築協議会は、事業の結果を踏まえ芸備線の存廃を議論する方針です。