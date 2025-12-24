ヤクルトは24日までに球団公式YouTubeを更新。ポスティングシステムを利用し、大リーグのホワイトソックスと2年契約を結んだ村上宗隆内野手（25）のロングインタビューをアップした。

村上は動画の中で「今の自分がいるという点では、やっぱり2019年の中日戦」と、覚醒のきっかけとなった試合を明かした。

「その時、僕はファーストをしていて、アルモンテ選手のファーストライナーを落としたんですよね」と回想。当時の宮本慎也ヘッドコーチから大目玉を食らった。その直後の回に打席が回ってきたが「怒られているし、エラーして落ち込んでいるんで、“ああ、こんなもんか。明日からのファーム行きは決まったな”と思いながら」ネクストバッターズサークルに向かったという。

ただ、「ネクストでバットを振るうちに、何か悔しくなってきて。もう一人の自分が“お前、このままでいいんか？”という宗隆が出てきて」。そして「確かにダメだ。打つしかない」と覚悟を決め、相手エースの吉見から左翼フェンス直撃の二塁打を放ったという。

「そこから“必死に付いていくんだ”とまたさらに思った試合だったんで。鮮明に覚えています」と、プロ野球人生のターニングポイントに挙げた。