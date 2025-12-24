今月4日に新メンバー2人が加入して8人組となったアイドルグループ「Toi Toi Toi」のメンバー・星野ティナ（24）が手術を含む治療及び療養に専念するため活動休止することを24日、公式サイトで発表した。

公式サイトは「星野ティナの活動に関するご報告」と題して更新し「このたび、所属メンバーの星野ティナにつきまして、体調面の理由により、医師と相談の上、手術を含む治療および療養に専念するため、一定期間活動を休止させていただくこととなりました」と発表した。

活動休止について「本人の活動への強い思いも踏まえ、関係者間で慎重に協議を重ねた結果、年内をもって、当面の間、活動を休止させていただく判断に至りました」と経緯を記した。

「ファンの皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒、温かいご理解を賜りますようお願い申し上げます」とし「また、活動休止に伴い、2026年1月以降の活動は新メンバー2名を加えた7名体制で行ってまいります。あわせて、春に予定しておりました東名阪ツアーにつきましては、延期とさせていただきます」と伝えた。

また「今後につきましては、医師の指示および本人の体調を最優先に考慮し、活動再開の時期を判断してまいります」とし「恐れ入りますが、本人を含め、メンバーへの直接のお問い合わせはお控えいただきますようお願いいたします」などとしている。