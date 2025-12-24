Ì´¸ÂÂç¤ß¤å¡¼¤¿¤¤¤×¡¢1st Album¡Ø¥×¥í¥°¥ì¥¹ ¥µ¥¤¥ó¡Ù¤òËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë·Ï¿·¥Ð¥ó¥É¡ÖÌ´¸ÂÂç¤ß¤å¡¼¤¿¤¤¤×¡×¤Î1st Album¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¥ê¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥¤¤ÎÌ´¸Â¡×¤Ï¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÉÔ°Â¤ä³ëÆ£¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Î¡ÉÌ´¸Â¡É¤Î²ÄÇ½À¤ò²Î¤Ã¤¿¡¢º£¸å¤Î¤æ¤á¤ß¤¿¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¿·¿Êµ¤±Ô¤Î²»³Ú¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼sabio¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤æ¤á¤ß¤¿¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¡Ö¤É¤ó¤¬¤é¤¬¤Ã¤·¤ã¤ó¡×¡¢Âç¿Íµ¤¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥«¡¼¸¶¸ýº»Êå¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤Ê¶õµ¤¤ÎÉº¤¦¡Ö¤ß¤å¡¼¤¿¤ó¤È¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È¡×¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¶Ê¤äTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª ¤æ¤á¡ç¤ß¤¿¡×¤Î²ò¶Ø¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃçÄ®¤¢¤é¤ì¤ÈÀéÀÐ¥æ¥Î¤¬ºî»ìºî¶Ê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ê¤É¡¢Á´15¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Full Album CD¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Blu-rayÉÕÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï2025Ç¯9·î¤ËTACHIKAWA STAGE GARDEN¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤æ¤á¤ß¤¿¤Î½¸ÂçÀ®¤È¸À¤¨¤ëÌ´¸ÂÂç¤ß¤å¡¼¤¿¤¤¤× 4th LIVE¡Ö¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤ò¼ýÏ¿¡£½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿ô¡¹¤ÎÌ¤Íè¤¬³«¤«¤ì¤¿½Ö´Ö¤ò¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëµ®½Å¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
Ì´¸ÂÂç¤ß¤å¡¼¤¿¤¤¤× 1st Album
¡Ø¥×¥í¥°¥ì¥¹ ¥µ¥¤¥ó¡Ù
2025Ç¯12·î24ÆüÈ¯Çä
¡ÚBlu-rayÉÕÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Û
²Á³Ê¡§¡ï9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
²Á³Ê¡§¡ï3,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://bang-dream.com/discographies/4131
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
CD
1.¥¢¥¤¤ÎÌ´¸Â
2.¤É¤ó¤¬¤é¤¬¤Ã¤·¤ã¤ó
3.¤ß¤å¡¼¤¿¤ó¤È¥ß¥å¡¼¥¿¥ó¥È
4.¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°
5.Dream Voyage
6.¥°¥é¥Ç¥£¥¨¥ó¥È
7.LET¡ÇS¤¢¤Á¤¢¤Á¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡ª
8.¿¿ÌëÃæÍ·±àÃÏ
9.¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼
10.TRASH LIFE
11.¿·¿ÍÎà¤Ï²¾ÁÛÀ¤³¦¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¤«¡©
12.¥³¥ß¥åÃå²ÐFire!
13.Calling
14.Hi-Vision
15.¥³¥Ï¥¯
Blu-ray¡Ê¢¨Blu-rayÉÕÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¡Ë
¡¦Ì´¸ÂÂç¤ß¤å¡¼¤¿¤¤¤× 4th LIVE¡Ö¥¢¥ó¥í¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡×
½é²óÀ¸»ºÊ¬¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ
¡¦Ì´¸ÂÂç¤ß¤å¡¼¤¿¤¤¤× 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤ÎÎ¹¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó ¡Á¥¹¥Ô¥ó¥¢¥Ã¥×ÊÔ¡Á¡×Åìµþ¸ø±é ºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ·ô
¡¦¥ß¥Ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É1Ëç(10¼ï¡Ü¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê10¼ï)
²»³ÚÇÛ¿®URL¤Ï¤³¤Á¤é
https://bmu.lnk.to/yumemita_1stALpr
Ì´¸ÂÂç¤ß¤å¡¼¤¿¤¤¤× 1st Album ¡Ö¥×¥í¥°¥ì¥¹ ¥µ¥¤¥ó¡× ¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¡¡HMV¥¨¥½¥éÃÓÂÞ
2025Ç¯12·î25Æü(ÌÚ)¡¡animate hall BLACK
2026Ç¯1·î11Æü(Æü)¡¡¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¶Ó»åÄ®¥Ñ¥ë¥³Å¹
¢¨ÃêÁª±þÊç¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃÅµ¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ï³ÆÆüÀèÃå½ç¤ÇÇÛÉÛÃæ¡£¤Ê¤ª¡¢ÇÛÉÛ¾å¸Â¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://bushiroad-music.com/topics/19805/
Ì´¸ÂÂç¤ß¤å¡¼¤¿¤¤¤× 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤ÎÎ¹¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×³«ºÅÃæ¡ª
Ì´¸ÂÂç¤ß¤å¡¼¤¿¤¤¤× 47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤ÎÎ¹¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤ÆÌ´¸ÂÂçÊÔ¤¬³«ºÅÃæ¡£¥¹¥Ô¥ó¥¢¥Ã¥×ÊÔ¡ÊÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î¤è¤ê¡¢³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
<Ì´¸ÂÂçÊÔ>
2025Ç¯12·î27Æü(ÅÚ)¡¡¡÷¹âÃÎ¡¡¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¹âÃÎ 1F Æî¥³¡¼¥È
2025Ç¯12·î 28Æü(Æü) ¡÷°¦É²¡¡¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¿·µïÉÍ ¥Î¡¼¥¹¥â¡¼¥ë1F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
2026Ç¯ 1·î17Æü(ÅÚ)¡¡ ¡÷ÀÄ¿¹¡¡¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ä¤¬¤ëÇð¡¡1F ¥·¥ã¥³¤Á¤ã¤ó¥³¡¼¥È
2026Ç¯ 1·î 18Æü(Æü)¡¡¡÷´ä¼ê¡¡¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀ¹²¬ ÀìÌçÅ¹³¹1F¥¤¡¼¥Ï¥È¡¼¥Ö¹¾ì
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://bushiroad-music.com/topics/20353/
¡ã¥¹¥Ô¥ó¥¢¥Ã¥×ÊÔ¡ä
2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡¡¿ÀÆàÀî 1000 CLUB
2026Ç¯2·î 7 Æü(ÅÚ)¡¡ °¦ÃÎ¡¡ THE BOTTOM LINE
2026Ç¯2·î22Æü(Æü)¡¡ µþÅÔ¡¡ KYOTO MUSE
2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)¡¡ ¿·³ã¡¡ ¿·³ãGOLDEN PIGS RED STAGE
2026Ç¯3·î21Æü(ÅÚ)¡¡ ¹Åç¡¡ LIVE VANQUISH
2026Ç¯5·î 5 Æü(²Ð) Âçºå¡¡ BIGCAT
2026Ç¯5·î 9 Æü(ÅÚ)¡¡ ÀçÂæ¡¡ ÀçÂædarwin
2026Ç¯5·î31Æü(Æü)¡¡ Ê¡²¬¡¡ BEAT STATION
2026Ç¯6·î21Æü(Æü)¡¡ Åìµþ¡¡ SGC HALL ARIAKE
°¦ÃÎ¡¦µþÅÔ¡¦¿·³ã¡¦¹Åç¸ø±é¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹ÔÃêÁª¿½¹þ
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î12Æü(·î) 23:59¤Þ¤Ç
¼õÉÕURL
https://eplus.jp/yumemita_47/
Âçºå¡¦µÜ¾ë¡¦Ê¡²¬¸ø±é¡¡ºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ
¡¦¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î24Æü(¿å) 12:00 ¡Á2026Ç¯1·î19Æü(·î) 23¡§59
²¼µCD¤Î½é²óÀ¸»ºÊ¬¤ËÉõÆþ¤Î¿½¹þ·ô¤Ç¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦2025Ç¯9·î3Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹
Ì´¸ÂÂç¤ß¤å¡¼¤¿¤¤¤×3rd Single¡Ö¿¿ÌëÃæÍ·±àÃÏ¡×½é²óÀ¸»ºÊ¬¤ËºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ·ô¤òÉõÆþ¡£
¡¦2025Ç¯11·î19Æü(¿å)È¯Çä
Ì´¸ÂÂç¤ß¤å¡¼¤¿¤¤¤×¡Ö¤æ¤á¤ß¤¿¤Î¤¢¤æ¤ß¡×Blu-ray ½é²óÀ¸»ºÊ¬¤ËºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ·ô¡Ê4¸ø±é¿½¹þ²Ä¡Ë¤òÉõÆþ¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://bang-dream.com/yumemita_superposition_spinup_hen
(C)BanG Dream! Project
