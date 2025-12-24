Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」異例のスピードでシーズン2制作決定 舞台は海？
【モデルプレス＝2025/12/24】Netflixリアリティシリーズ「ラヴ上等」が世界独占配信中。このたび、異例のスピードで「ラヴ上等」シーズン2の制作が決定した。
【写真】ネトフリヤンキー恋リア、共同生活で大胆密着
シーズン1の反響を受け、彼らの恋愛模様さながら猛スピードでシーズン2の制作が決定。“はみ出し者”として生きてきたヤンキー男女が、喧嘩も恋も本気でぶつかり合う姿を描く本作は、配信開始直後から話題沸騰・爆速増加中。配信直後、グローバル週間TOP10（非英語シリーズ）初登場8位を獲得（集計期間：2025年12月8日-14日）、日本発アンスクリプテッド作品として初めて韓国におけるNetflix週間TOP10（シリーズ）入りするなど破竹の勢いで記録を更新している。
国内はもちろん海外のSNSでも「こんな恋リア見たことない」「全てが規格外すぎる」「イメージとのギャップもあり真っ直ぐで純粋な気持ちに感動する」などの声が急増。日本の“ヤンキー”と”恋愛リアリティ”という未踏のジャンルが、日本のみならず海外にも衝撃を与え、異例スピードでのシーズン2の制作強行決定となった。
シーズン1を象徴したのはショッキングピンクとネオン管がぎらつく世界観だったが、その熱量はそのままに、イメージを大胆にアップデートするシーズン2制作決定ビジュアルが公開。夕焼けに染まる海岸線と、ロイヤルブルーの碇を新たにあしらった作品ロゴ。海辺の静けさの中で、ヤンキーたちの恋と葛藤がどう爆発するのか。
シーズン2制作決定を受け、本作のプロデューサーのMEGUMIは、「このたび、シーズン2の制作がこれほど早く決定したことを、心より嬉しく思っております。また配信後、私たちが届けたかった“超JAPAN”とも言えるヤンキー文化を、日本のみならずさまざまな国の皆さまにご覧いただけたことに、チーム一同、深い喜びを感じています。今を全力で生きるヤンキーたちの魅力を、さらに感じていただけるよう、シーズン2も気合を入れて制作してまいります。どうぞご期待ください。」と語っている。（modelpress編集部）
◆「ラヴ上等」シーズン2制作決定
◆「ラヴ上等」シーズン2の舞台は海？
