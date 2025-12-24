A.B.C-Z塚田僚一が涙 最後の挑戦に感動の声続々「かっこよすぎ」「もらい泣き」【SASUKE2025】
【モデルプレス＝2025/12/24】A.B.C-Zの塚田僚一が24日、TBS系「SASUKE2025 〜第43回大会〜」に出演。最後の挑戦に反響が寄せられている。
2015年に事務所タレントの中でも初出場を果たし、先駆者として切り開いてきた塚田。最後の挑戦であることがアナウンスされると、観客からは驚きの声が上がり、Snow Manの岩本照も涙を見せていた。
塚田本人もスタート前から涙目。着々とクリアし、1stステージ最後のエリア「そり立つ壁」までいくが惜しくもクリアならず。時間内で登りきれなかった壁を登りきると「みなさんありがとうございました。大変お世話になりました」と涙を流しながら深々とお辞儀し「後輩をこれからもよろしくお願いします！」と次世代に託していた。
塚田の最後の挑戦に、視聴者からは「かっこよすぎ」「お疲れ様でした」「もらい泣き」など感動の声が上がっている。
本年は28年にわたる「SASUKE」の歴史上はじめての2夜連続放送。「KUNOICHI」にも導入されている新プリズムシーソーが「SASUKE」第1エリアに登場したほか、フィッシュボーンや、ツインダイヤなど、1stステージのエリアが続々とリニューアルされている。（modelpress編集部）
／#SASUKE2025 放送中?— SASUKE【TBS公式】 (@sasuke_tbs) December 24, 2025
＼
アイドル挑戦の先駆者 #塚田僚一
涙のラストラン??
12回目の挑戦は「そり立つ壁」でタイムアップ
後輩 #岩本照 #濵田崇裕 #菅田琳寧 にバトンを繋ぐ?
道を切り開いてくれてありがとう??
最高のLAST DANCE?#塚ちゃんありがとう#SASUKE2夜連続 ? pic.twitter.com/miKGGiiUR5
