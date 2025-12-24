Aile The Shota¡¢2nd Album¡ØREAL POP 2¡Ù¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È²ò¶Ø
Aile The Shota¤¬¡¢2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë&¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡ØREAL POP 2¡Ù¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤È¹ë²Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¿Ø¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£Ç¯3·î¤«¤é½Õ²Æ½©Åß¤Îµ¨Àá¤Ë±è¤Ã¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿Taka Perry¡¢¡ùTaku Takahashi¡¢ÄÕÃ«¹¥°ÌÃÖ¡¢UTA¡¢LOAR¡ÊINIMI¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆShin Sakiura¡¢Sam is Ohm¡¢Ryo LEFTY Miyata¡¢ Alenoise¡¢HIRORON¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÄÌ¾ïÈ×¤Ë¡¢ÆÃÅµ¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3·î¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²Á´¹ñ11ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¡ÖAile The Shota Oneman Tour 2026¡×¤Î³Æ²ñ¾ì¤Ç¤Î¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¤ä¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤Ë²Ã¤¨¡¢±þÊç¼ÔÁ´°÷¤¬¤â¤é¤¨¤ë»²²Ã¾Þ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
Aile The Shota
2nd Album¡ØREAL POP 2¡Ù
=¼ýÏ¿¶Ê=
1. ³«²ÖÀë¸À ¡ÊProd.Shin Sakiura¡Ë
2. SAKURA ¡ÊProd. Taka Perry¡Ë
3. Shy¤ÊBaby ¡ÊProd. Sam is Ohm¡Ë
4. ENOSHIMA ORANGE BLUE ¡ÊProd. Taka Perry¡Ë
5. ¸þÆü°ª²Ö²Ð ¡ÊProd. ¡ùTaku Takahashi¡Ë
6. ¥ì¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯ ¡ÊProd. Ryo LEFTY Miyata¡Ë
7. ·î¸«ÁÛ ¡ÊProd. ÄÕÃ«¹¥°ÌÃÖ¡Ë
8. Fantasize ¡ÊProd. Alenoise¡Ë
9.¤ê¤ó¤´¤¸¤å¡¼¤¹ ¡ÊProd. HIRORON¡Ë
10.¥Ï¥Ê¥æ¥ ¡ÊProd. UTA, LOAR¡Ë
11.¥¥»¥¥»¥Ä ¡ÊProd. Taka Perry¡Ë
¡ã¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡ä
¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ×¡ÛCD+Blu-ray ¡Ê3DISC¡Ë
¡¦ÉÊÈÖ¡§BMSG-0025 / JAN¡§4573621387257
¡¦²Á³Ê¡§¡ï13,000¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë / ¡ï11,819¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë
¡¦»ÅÍÍ¡§BOX + ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
¡¦ÆÃÅµ¡§Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤êÆÃÅµ + ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ê¥Ú¡¼¥¸¿ôÌ¤Äê¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÛCD Only
¡¦ÉÊÈÖ¡§BMSG-0026 / JAN¡§4573621387264
¡¦²Á³Ê¡§¡ï3,300¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë / ¡ï3,000¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë
¡¦»ÅÍÍ¡§»æ¥¸¥ã¥±
¡¦ÉõÆþÆÃÅµ¡§¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÉÕ¤
¾ÜºÙ¡§https://ailetheshota.tokyo/news/
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
Aile The Shota Oneman Tour 2026
e+ºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕÃæ¡Ê¼õÉÕ´ü´Ö:2025/12/15¡Ê·î¡Ë18:00¡Á2025/12/31¡Ê¿å¡Ë23:59¡Ë
https://eplus.jp/sf/word/0000152237
2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¼¯»ùÅç CAPARVO HALL
2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬ DRUM LOGOS
2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ëºë¶Ì HEAVENS ROCK·§Ã« VJ-1
2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã ¿·³ãLOTS
2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë²¬»³ YEBISU YA PRO
2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÐÀî ¶âÂôRED SUN
2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡ËÂçºå BIGCAT
2026Ç¯5·î8Æü¡Ê¶â¡ËµÜ¾ë ÀçÂæRensa
2026Ç¯5·î9Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ» »¥ËÚ PENNY LANE24
2026Ç¯5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ THE BOTTOM LINE
2026Ç¯5·î28Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ Zepp DiverCity ¡ÊTOKYO¡Ë
¾ÜºÙ¡¡https://ailetheshota.tokyo/news/
HP¡§https://ailetheshota.tokyo/
