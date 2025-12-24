◆プロボクシング「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」 ▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 ４団体統一王者・井上尚弥―アラン・ピカソ▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）１２回戦 中谷潤人―セバスチャン・エルナンデス▽ＩＢＦ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・ウィリバルド・ガルシア―寺地拳四朗（１２月２７日 サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）

【リヤド（サウジアラビア）２４日＝勝田成紀】大型興行「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」の公開練習「パブリックワークアウト」が２４日、当地の会場施設内で行われた。ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝は、特設リング上でシャドーボクシングを披露。時折笑みがこぼれるなど、リラックスモードだった。

中谷は、来年５月に東京ドームで計画される世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝との夢の対決へ向け、９月にＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級の２本のベルトを返上。スーパーバンタム級転向初戦で、ＷＢＣ世界同級１０位のセバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝と対戦する。前日の到着イベントでは「しっかりこの階級を感じながら戦っていきたい。この試合を大切にしている。来年に（井上と）戦えるように勝ちたい」と意気込みを話していた。

戦績は中谷が３１戦全勝（２４ＫＯ）、エルナンデスが２０戦全勝（１８ＫＯ）。

興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）」で配信される。