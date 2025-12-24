友だちと仲良く妻に捨てられそう！ こうなったのは誰のせい？【妻は子の看病中、その頃夫は Vol.22】
■これまでのあらすじ
息子の入院中、夫はほとんど付き添いをせず仕事と飲み会を優先。
「捨てられるもんなら捨ててみろ」とまで口にしていた夫だったが、数日後に帰宅すると妻と息子の姿は消えていた。事情を知る友だち夫婦から「昨日もう退院した」と聞かされ、夫はようやく事態の重さに気づく。その後も行き先はわからないまま。連絡も取れず、2週間が経過してしまう。
なぜ友だちまでやつれてるの？
「捨てる」発言は本気！
こうなったのは誰のせい？
妻と息子の行き先がわからないまま2週間が経ってしまい、友だちを頼ることに。
すると、なんと信也まで妻に捨てられそうになっていたのです。
すべては妻たちに自分たちの暴言を明かした靖幸のせい、とふたりは彼を責めますが…
「こうなった原因はおまえらにある」ときっぱりと言い返されるのでした。いいぞ、もっと言って！
(紙屋束実)