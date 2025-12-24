■これまでのあらすじ

息子の入院中、夫はほとんど付き添いをせず仕事と飲み会を優先。

「捨てられるもんなら捨ててみろ」とまで口にしていた夫だったが、数日後に帰宅すると妻と息子の姿は消えていた。事情を知る友だち夫婦から「昨日もう退院した」と聞かされ、夫はようやく事態の重さに気づく。その後も行き先はわからないまま。連絡も取れず、2週間が経過してしまう。



なぜ友だちまでやつれてるの？「捨てる」発言は本気！こうなったのは誰のせい？妻と息子の行き先がわからないまま2週間が経ってしまい、友だちを頼ることに。すると、なんと信也まで妻に捨てられそうになっていたのです。すべては妻たちに自分たちの暴言を明かした靖幸のせい、とふたりは彼を責めますが…「こうなった原因はおまえらにある」ときっぱりと言い返されるのでした。いいぞ、もっと言って！(紙屋束実)