「ケンタッキー炊き込みご飯」っておいしいの？実際に作って確かめてみた

ケンタッキーのチキンを炊飯器に!? SNSでバズってる「炊き込みご飯」を作ってみた

ケンタッキーのオリジナルチキンをまるごと炊飯器に入れて炊くという「ケンタッキー炊き込みご飯」。以前からSNSを中心に大きな反響を呼んでいて、実際に食べてみた人からは「思った以上においしい」「定期的に作りたい」など絶賛の声が寄せられています。

クックパッドでもレシピを発見したので、今回は実際に作ってみた感想をお届けします。

調味料をすべて加えてから水を入れるのがポイント

1. 米を研いで炊飯器に入れます。今回は精米2合で作ってみました。





2. 炊飯器に鶏がらスープの素、コンソメ、白だしをそれぞれ小さじ1、調理酒小さじ2を加えます。





3. 通常通りの分量まで水を入れ、よく混ぜます。





4. スライスしたにんにく1片を散らし、中央にケンタッキーのオリジナルチキン2ピースをのせて炊きます。今回は、市販のきざみにんにくを使いました。





5. 炊き上がったらお好みの量の黒胡椒を振ります。





6. 混ぜながらチキンの骨を取り除きます。全体を混ぜ合わせたら完成です！





炊飯器を開けた瞬間にチキンと黒胡椒のいい香りがふわっと漂い、食欲をそそられます……！

チキンの旨みがギュッと詰まった贅沢なおいしさ





ひと口食べてみると、想像以上の美味しさに驚き！ご飯全体にチキンの旨みがしっかり染み込んでいます。こってりな味に仕上がるかと思いきや、意外にもマイルドで食べやすい味わいです。黒胡椒のスパイシーな味わいがアクセントになっていて、つい箸が進みます。

ケンタッキーのオリジナルチキンは値段が高めで、そのままでもすごくおいしいので「炊飯器に入れるなんてもったいない！」と思っていましたが、あまりのおいしさにあっという間に完食してしまいました。

余ったチキンのリメイクにも◎

フライドチキンは一度にたくさん買うと余ってしまいがちなので、食べきれなかったときのリメイクにもおすすめの一品です。

今回ご紹介したレシピの他にも、調味料として醤油と塩コショウを加えるオリジナルレシピもあるのだそう。まだ試したことがない人は、ぜひ自分好みの「ケンタッキー炊き込みご飯」を作ってみてくださいね。